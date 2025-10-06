Три российских аэропорта приостановили полеты
В аэропортах Сочи, Геленджика и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.
До этого аналогичные меры ввели в аэропортах Тамбова и Саратова. В аэропорту Саратова ограничения сняли в 1:25 мск.
В ночь на 5 октября ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Тамбова, Нижнего Новгорода и Ярославля. Утром во всех воздушных гаванях ограничения сняли.
Ограничения в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
