Три российских аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Сочи, Геленджика и Нижнего Новгорода ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Сочи, Геленджика и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.

Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов
Политика

До этого аналогичные меры ввели в аэропортах Тамбова и Саратова. В аэропорту Саратова ограничения сняли в 1:25 мск.

В ночь на 5 октября ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Тамбова, Нижнего Новгорода и Ярославля. Утром во всех воздушных гаванях ограничения сняли.

Ограничения в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

