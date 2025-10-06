 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Краснодара ввел ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Краснодара ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он.

Ранее вечером 5 октября и в ночь на 6 октября ограничения ввели в аэропортах Тамбова, Саратова, Сочи, Геленджика и Нижнего Новгорода. В аэропорту Саратова ограничения к моменту публикации уже сняли.

Три российских аэропорта приостановили полеты
Политика

В ночь на 5 октября ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Тамбова, Нижнего Новгорода и Ярославля. Утром во всех воздушных гаванях ограничения сняли.

Ограничения в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак дронов на российские регионы.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

