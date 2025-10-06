Аэропорт Краснодара ввел ограничения на полеты
Аэропорт Краснодара ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он.
Ранее вечером 5 октября и в ночь на 6 октября ограничения ввели в аэропортах Тамбова, Саратова, Сочи, Геленджика и Нижнего Новгорода. В аэропорту Саратова ограничения к моменту публикации уже сняли.
В ночь на 5 октября ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Тамбова, Нижнего Новгорода и Ярославля. Утром во всех воздушных гаванях ограничения сняли.
Ограничения в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак дронов на российские регионы.
