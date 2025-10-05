 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Тамбова (Донское) приостановил полеты, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

О введенных мерах объявили в 01:10 мск.

В аэропортах Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В субботу, 4 октября, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили с 13:00 до 17:00 мск 17 дронов ВСУ над пятью регионами России. Над Белгородской областью перехватили 12 беспилотников, над Курской — два, над Брянской, Орловской и Тульской — по одному.

Позже он сообщал о новых повреждениях, а в 17:18 мск рассказал о четырех пострадавших.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Плугина Ирина
Тамбов аэропорты ограничения Росавиация беспилотники
