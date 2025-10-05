Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов
Аэропорт Тамбова (Донское) приостановил полеты, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
О введенных мерах объявили в 01:10 мск.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В субботу, 4 октября, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили с 13:00 до 17:00 мск 17 дронов ВСУ над пятью регионами России. Над Белгородской областью перехватили 12 беспилотников, над Курской — два, над Брянской, Орловской и Тульской — по одному.
Позже он сообщал о новых повреждениях, а в 17:18 мск рассказал о четырех пострадавших.
