В Грузии нашли связь найденного под Тбилиси оружия с Украиной
Служба государственной безопасности Грузии сообщила об изъятии крупного арсенала оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, спрятанных в лесу недалеко от Тбилиси. Об этом ведомство сообщило в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена)
По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел оружие и взрывчатку для подготовки диверсий и захвата президентского дворца 4 октября.
«В результате предупредительных мер, принятых сотрудниками Службы государственной безопасности, удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», — говорится в сообщении. Установлено также лицо, изготовившее пульт управления для детонатора, но подробностей о нем не раскрыли.
В квартире задержанного прошел обыск. Его телефон с видеозаписями, где он демонстрирует оружие и боеприпасы, изъяли.
4 октября в 64 городах и районах Грузии прошли выборы мэров и депутатов местных совещательных органов. Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе от партии «Грузинская мечта», набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы.
Это стало главной причиной массовых протестов: митингующие перекрыли дорогу, собрались у парламента и направились к президентскому дворцу. Часть демонстрантов прорвались во двор здания, после чего их разогнала полиция.
В ходе протестов пострадали по меньшей мере шесть демонстрантов и 21 полицейский. Состояние одного из них тяжелое. Остальные проходят медицинские обследования и находятся под наблюдением врачей. Еще 30 человек получили врачебную помощь на месте.
