 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Грузии нашли связь найденного под Тбилиси оружия с Украиной

В Грузии нашли связь найденного под Тбилиси оружия с Украиной
Video

Служба государственной безопасности Грузии сообщила об изъятии крупного арсенала оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, спрятанных в лесу недалеко от Тбилиси. Об этом ведомство сообщило в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена)

По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел оружие и взрывчатку для подготовки диверсий и захвата президентского дворца 4 октября.

«В результате предупредительных мер, принятых сотрудниками Службы государственной безопасности, удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», — говорится в сообщении. Установлено также лицо, изготовившее пульт управления для детонатора, но подробностей о нем не раскрыли.

В квартире задержанного прошел обыск. Его телефон с видеозаписями, где он демонстрирует оружие и боеприпасы, изъяли.

Массовые протесты в день местных выборов в Тбилиси. Фоторепортаж
Фотогалерея 

4 октября в 64 городах и районах Грузии прошли выборы мэров и депутатов местных совещательных органов. Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе от партии «Грузинская мечта», набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы.

Это стало главной причиной массовых протестов: митингующие перекрыли дорогу, собрались у парламента и направились к президентскому дворцу. Часть демонстрантов прорвались во двор здания, после чего их разогнала полиция.

В ходе протестов пострадали по меньшей мере шесть демонстрантов и 21 полицейский. Состояние одного из них тяжелое. Остальные проходят медицинские обследования и находятся под наблюдением врачей. Еще 30 человек получили врачебную помощь на месте.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Грузия протесты митинг Украина
Материалы по теме
Премьер Грузии обвинил оппозицию в пяти попытках «Майдана»
Политика
МВД Грузии обвинило оперного певца в призывах к свержению власти
Политика
На протестах в Тбилиси пострадали шесть митингующих и 21 полицейский
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Главный экономический советник Трампа предупредил о последствиях шатдауна Политика, 21:14
Обвиненный в расизме капитан «Краснодара» согласился на детектор лжи Спорт, 21:00
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Более 15 тыс. бегунов приняли участие в полумарафоне «Моя столица» Спорт, 20:59
Экс-министра здравоохранения Дагестана арестовали Общество, 20:56
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 20:46
Какие инструменты расширяют возможности международных расчетов Отрасли, 20:38
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Синнер не смог защитить титул чемпиона «Мастерс» в Шанхае из-за судорог Спорт, 20:35
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 20:28
Какие задачи решают строители в сложных природно-климатических условиях Отрасли, 20:27
Путь к гедонизму: как еда и вино помогают путешествовать осмысленнее Вино, 20:07
Суд в Москве заблокировал пять телеграм-каналов о зацепинге Общество, 20:01
Девелопмент про людей: как создается комфортная среда Недвижимость, 19:57