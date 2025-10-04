Каха Каладзе сохранил пост мэра Тбилиси с 71,58% голосов на выборах

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набрал 71,58% голосов после обработки 99,4% бюллетеней и сохранил пост действующего главы грузинской столицы, сообщает «Sputnki Грузия» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны (ЦИК). По данным ЦИК, Каладзе получил 214 575 голосов избирателей.

Основной конкурент действующего мэра Тбилиси от партии «Сильная Грузия — Лело» Ираклий Купрадзе получил 37 257 голосов и с результатом 12,43% оказался на втором месте.

Лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия получил 7,518%, за него отдали свои голоса 22 535 избирателей.

Избиратели в субботу, 4 октября, выбирали в 64 городах и районах Грузии мэров и депутатов местных совещательных органов — сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 совершеннолетних граждан Грузии, для которых работал 3061 избирательный участок.

За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.

В день выборов в органы местного самоуправления Грузии в Тбилиси прошли массовые протесты. Митингующие перекрыли дорогу и собрались перед зданием парламента, еще одна группа людей направилась к президентскому дворцу. Часть протестующих прорвались во двор здания, их разогнали сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в МВД Грузии, протесты вышли за рамки закона, пострадали 14 полицейских.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза и отметил, что дипломат поддержал акции протеста. Каладзе назвал «все беды, которые происходят с Грузией» управляемыми извне процессами.

По словам главы комиссии Георгия Каландаришвили, нарушений в ходе проведения выборов практически не было.