Политика⁠,
Словакия опровергла существование проекта «стена дронов»

Премьер Словакии Фицо: проекта «стена дронов» в Европе не существует
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Проект по защите восточной границы НАТО от беспилотников нет, пока эта инициатива ограничивается экспертным обсуждением, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире STVR.

«Стены дронов» не существует, мне нечего комментировать, потому что ничего подобного на данный момент нет. Есть дискуссия достаточно профессионального характера, о том, как лучше всего сбивать дроны», — сказал он.

Премьер также назвал применение сверхзвукового истребителя для борьбы с беспилотниками не самым лучшим способом и напомнил о разнице стоимости одного дрона и ракеты, которую выпускает истребитель, — €5 тыс. и €300 тыс. соответственно.

«Стена дронов» — инициатива европейских стран, которая обсуждается с мая 2024 года. Для создания единой защиты от беспилотников на восточной границе ЕС предлагается объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата беспилотников. 

В начале октября в Дании состоялся саммит ЕС. На нем, в частности, был поднят вопрос «стены дронов», обсуждение которого заняло три четверти времени, а дискуссия вокруг конфликта на Украине, тема которого также была включена в повестку, заняла оставшийся час.

В ЕС раскрыли, когда на границе с Россией появится «стена дронов»
Политика
Фото:Jon Cherry / Getty Images

До этого газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила о недовольстве стран Западной и Южной Европы расходами на «стену дронов» — большая их часть пойдет северным и восточным членам Евросоюза. 

В сентябре вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что исключение его страны из проекта «стена дронов» приведет к тому, что часть восточной границы Евросоюза останется открытой: «Это все равно, что построить забор с огромной дырой в нем».

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

