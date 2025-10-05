Словакия опровергла существование проекта «стена дронов»

Роберт Фицо (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Проект по защите восточной границы НАТО от беспилотников нет, пока эта инициатива ограничивается экспертным обсуждением, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире STVR.

«Стены дронов» не существует, мне нечего комментировать, потому что ничего подобного на данный момент нет. Есть дискуссия достаточно профессионального характера, о том, как лучше всего сбивать дроны», — сказал он.

Премьер также назвал применение сверхзвукового истребителя для борьбы с беспилотниками не самым лучшим способом и напомнил о разнице стоимости одного дрона и ракеты, которую выпускает истребитель, — €5 тыс. и €300 тыс. соответственно.

«Стена дронов» — инициатива европейских стран, которая обсуждается с мая 2024 года. Для создания единой защиты от беспилотников на восточной границе ЕС предлагается объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата беспилотников.

В начале октября в Дании состоялся саммит ЕС. На нем, в частности, был поднят вопрос «стены дронов», обсуждение которого заняло три четверти времени, а дискуссия вокруг конфликта на Украине, тема которого также была включена в повестку, заняла оставшийся час.

До этого газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила о недовольстве стран Западной и Южной Европы расходами на «стену дронов» — большая их часть пойдет северным и восточным членам Евросоюза.

В сентябре вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что исключение его страны из проекта «стена дронов» приведет к тому, что часть восточной границы Евросоюза останется открытой: «Это все равно, что построить забор с огромной дырой в нем».