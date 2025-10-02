Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

На саммите обсуждали проект «стена дронов» и конфликт на Украине. Встреча заняла вдвое больше, чем планировалось, и не принесла результатов: обсуждения первой темы были бурными, а на Украину осталась лишь четверть времени

Урсула фон дер Ляйен и премьер Дании Метте Фредриксен (слева направо) (Фото: Mads Claus Rasmussen / Scanpix / AP / ТАСС)

Саммит лидеров стран ЕС в Копенгагене «зашел в тупик» из-за разногласий, длительные обсуждения актуальных тем не принесли результатов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом закрытых дискуссий.

Переговоры, посвященные обороне, должны были продлиться два часа, но лидеры говорили около четырех, пишет издание. Все собравшиеся президенты и премьер-министры хотели высказаться, и многие из них вышли за рамки заранее подготовленных заявлений, рассказали источники.

Тем не менее, длительные дискуссии не привели к значимому результату, передает газета.

Дискуссии, в частности, касались отношений с Россией и конфликта на Украине. Речь шла о том, как добиться мира, а также о предложении по созданию «стены дронов». В итоге дискуссии по последней теме заняли три четверти времени, а вопрос конфликта на Украине обсуждался оставшийся час.

Как сообщили чиновники, осведомленные об обсуждениях, на практике по всем этим вопросам не было достигнуто существенного прогресса.

«Стена дронов» — проект, подразумевающий создание на восточном фланге НАТО системы защиты от беспилотников. Идея стала обсуждаться в связи с участившимися в последние две недели случаями нарушения воздушного пространства стран блока неопознанными БПЛА. В ряде случаев в их запуске обвинили Россию. Москва обвинения отрицает.

Неформальный саммит лидеров стран ЕС проходил в Копенгагене 1 октября. Это была первая встреча политиков с июня.

Bloomberg писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен конфликтуют из-за вопросов, связанных с размещением военных на Украине.

Издание отмечало, что в последние годы фон дер Ляйен «захватила» власть в Европейской комиссии, отдавая право Брюсселю в решении кризисов в регионе.

Однако теперь Мерц пытается вернуть часть полномочий Берлину. В частности, он считает, что именно правительства ЕС должны принимать решения о размещении военных на Украине и определяться с закупками вооружений, а не Брюссель.

Москва осуждает любую помощь Киеву и выступает против размещения на Украине военного контингента из стран НАТО.