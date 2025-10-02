 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Politico: саммит ЕС в Дании зашел в тупик
Сюжет
Военная операция на Украине
На саммите обсуждали проект «стена дронов» и конфликт на Украине. Встреча заняла вдвое больше, чем планировалось, и не принесла результатов: обсуждения первой темы были бурными, а на Украину осталась лишь четверть времени
Урсула фон дер Ляйен&nbsp;и премьер Дании Метте Фредриксен (слева направо)
Урсула фон дер Ляйен и премьер Дании Метте Фредриксен (слева направо) (Фото: Mads Claus Rasmussen / Scanpix / AP / ТАСС)

Саммит лидеров стран ЕС в Копенгагене «зашел в тупик» из-за разногласий, длительные обсуждения актуальных тем не принесли результатов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом закрытых дискуссий.

Переговоры, посвященные обороне, должны были продлиться два часа, но лидеры говорили около четырех, пишет издание. Все собравшиеся президенты и премьер-министры хотели высказаться, и многие из них вышли за рамки заранее подготовленных заявлений, рассказали источники.

Тем не менее, длительные дискуссии не привели к значимому результату, передает газета.

Фон дер Ляйен заявила о смене подхода к санкциям против России
Политика

Дискуссии, в частности, касались отношений с Россией и конфликта на Украине. Речь шла о том, как добиться мира, а также о предложении по созданию «стены дронов». В итоге дискуссии по последней теме заняли три четверти времени, а вопрос конфликта на Украине обсуждался оставшийся час.

Как сообщили чиновники, осведомленные об обсуждениях, на практике по всем этим вопросам не было достигнуто существенного прогресса.

«Стена дронов» — проект, подразумевающий создание на восточном фланге НАТО системы защиты от беспилотников. Идея стала обсуждаться в связи с участившимися в последние две недели случаями нарушения воздушного пространства стран блока неопознанными БПЛА. В ряде случаев в их запуске обвинили Россию. Москва обвинения отрицает.

Неформальный саммит лидеров стран ЕС проходил в Копенгагене 1 октября. Это была первая встреча политиков с июня.

Bloomberg писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен конфликтуют из-за вопросов, связанных с размещением военных на Украине.

Издание отмечало, что в последние годы фон дер Ляйен «захватила» власть в Европейской комиссии, отдавая право Брюсселю в решении кризисов в регионе.

Однако теперь Мерц пытается вернуть часть полномочий Берлину. В частности, он считает, что именно правительства ЕС должны принимать решения о размещении военных на Украине и определяться с закупками вооружений, а не Брюссель.

Москва осуждает любую помощь Киеву и выступает против размещения на Украине военного контингента из стран НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Копенгаген саммит ЕС Дания Украина беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
Небензя заявил, что поставка Украине Tomahawk не изменит ситуацию
Политика
Фон дер Ляйен заявила о смене подхода к санкциям против России
Политика
Bloomberg узнал о спорах Мерца и фон дер Ляйен из-за Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Минтранс назвал сроки внесения проекта о беспилотном движении Общество, 07:11
Конец эпохи фаундеров. 2025-й станет годом массового вымирания стартаповПодписка на РБК, 07:00
Губернатор Калифорнии назвал себя «лидером свободного мира» вместо Трампа Политика, 06:47
Fox узнал, что Рютте повысил голос в споре о пролете российских МиГ-31 Политика, 06:40
Рубио назвал шатдаун угрозой нацбезопасности США Политика, 06:26
В двух регионах сбили более десяти дронов Политика, 06:15
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании Политика, 05:41
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Аэропорты Астрахани и Саратова ограничили полеты Политика, 05:34
Что происходит с бензином и дизельным топливом в РоссииПодписка на РБК, 05:15
На Украине предложили переименовать копейки в шаги Общество, 05:14
Власти предложили промсбор для электроники через пошлину на маркировкуПодписка на РБК, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Джонсон заявил об «отчаянии» демократов и массовом оттоке людей из партии Политика, 04:49
Умерла британский приматолог Джейн Гудолл Общество, 04:38