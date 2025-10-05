Премьер Грузии обвинил оппозицию в пяти попытках «майдана»
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал минувшие протесты в столице еще одной попыткой провести «майдан», которая провалилась. Его слова передает Caliber.az.
«Как известно, попытка свержения власти провалилась. За последние четыре года мы стали свидетелями пяти попыток организовать «Национальный майдан» в стране», — сказал он. Премьер-министр заявил, что организаторам и участникам придется понести ответственность за свои действия. По его словам, протестующие «отделили себя от неудавшейся попытки свержения».
Также, передает Kviris Palitra, он пообещал «сюрпризы» тем, кто участвовал в насилии. По его словам, эти люди являются исполнителями преступления, и их ждет скорое наказание. «Закон будет очень строгим», — заявил Кобахидзе.
Минувшей ночью стало известно, что в ходе протестов пострадали шесть митингующих и 21 полицейский. Состояние одного из них тяжелое. Остальные проходят медицинские обследования и находятся под наблюдением врачей. Еще 30 человек получили врачебную помощь на месте.
Протесты прошли в связи с выборами мэров и депутатов местных совещательных органов. Демонстранты перекрыли дорогу в Тбилиси и собрались у здания парламента. Другая группа людей направилась к президентскому дворцу, часть из них смогла прорваться во двор здания.
По мнению премьер-министра, ответственность за митинги несет посол Евросоюза, который поддержал акции протеста. Главной причиной протеста стала победа мэра от партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе, который набрал 71,58% голосов и сохранил пост действующего главы грузинской столицы.
