 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Премьер Грузии обвинил оппозицию в пяти попытках «майдана»

Премьер Грузии Кобахидзе: оппозиция пять раз пыталась осуществить майдан
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters )

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал минувшие протесты в столице еще одной попыткой провести «майдан», которая провалилась. Его слова передает Caliber.az.

«Как известно, попытка свержения власти провалилась. За последние четыре года мы стали свидетелями пяти попыток организовать «Национальный майдан» в стране», — сказал он. Премьер-министр заявил, что организаторам и участникам придется понести ответственность за свои действия. По его словам, протестующие «отделили себя от неудавшейся попытки свержения».

Также, передает Kviris Palitra, он пообещал «сюрпризы» тем, кто участвовал в насилии. По его словам, эти люди являются исполнителями преступления, и их ждет скорое наказание. «Закон будет очень строгим», — заявил Кобахидзе.

МВД Грузии обвинило оперного певца в призывах к свержению власти
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Минувшей ночью стало известно, что в ходе протестов пострадали шесть митингующих и 21 полицейский. Состояние одного из них тяжелое. Остальные проходят медицинские обследования и находятся под наблюдением врачей. Еще 30 человек получили врачебную помощь на месте.

Протесты прошли в связи с выборами мэров и депутатов местных совещательных органов. Демонстранты перекрыли дорогу в Тбилиси и собрались у здания парламента. Другая группа людей направилась к президентскому дворцу, часть из них смогла прорваться во двор здания.

По мнению премьер-министра, ответственность за митинги несет посол Евросоюза, который поддержал акции протеста. Главной причиной протеста стала победа мэра от партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе, который набрал 71,58% голосов и сохранил пост действующего главы грузинской столицы.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Грузия протесты митинг выборы мэра
Материалы по теме
Премьер Грузии возложил ответственность за протесты на посла ЕС
Политика
В Грузии возбудили уголовные дела в связи с протестами в Тбилиси
Политика
Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» набрала более 70% голосов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Премьер Грузии обвинил оппозицию в пяти попытках «майдана» Политика, 14:55
Клуб РПЛ сообщил об отставке тренера после четырех поражений подряд Спорт, 14:54
Как эмитенты ищут капитал и доверие инвесторов Инвестиции, 14:44
В Польше нашли обломки еще одного беспилотника Политика, 14:43
В Турции назвали «главное препятствие» на пути к миру на Украине Политика, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Брокер ВТБ: потенциал российского рынка — десятки процентов Инвестиции, 14:29
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В «Рубине» рассказали о состоянии получившего травмы головы Кузяева Спорт, 14:25
Мессенджер Signal назвал экзистенциальной угрозой новое предложение ЕС Политика, 14:24
Губернатор рассказал о последствиях налета дронов на Белгородскую область Политика, 14:12
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
«Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» на 84-й минуте Спорт, 14:07
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 13:50
В Красном Луче взорвался газ в жилом доме Общество, 13:47