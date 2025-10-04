В Тбилиси начались массовые протесты на фоне выборов в местные органы власти

Собравшиеся критикуют власти и требуют новых парламентских выборов. Акции проходят на фоне выборов в органы местного самоуправления

Несколько акций протеста начались в Тбилиси на фоне выборов в органы местного самоуправления, проходящих в Грузии 4 октября. Об этом сообщают Interpress и Ambebi.

Акция на проспекте Руставели началась в 16:00 по местному времени (15:00 мск). Протестующие перекрыли дорогу и собрались перед зданием парламента.

Другая группа людей, как сообщает Ambebi, должна собраться на площади Свободы, у памятника Святому Георгию, где будет установлена сцена.

К площади Свободы от здания 1-го корпуса Тбилисского государственного университета также выдвинулось шествие студентов. Участники акции полностью перекрыли движение по проспекту Меликишвили и развернули баннеры с лозунгами «Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится обязанностью!», а также государственные флаги Грузии. Они скандируют: «Грузия, Грузия!»

Студенты назвали целью митинга борьбу за родину, пишет Interpress. Они обвиняют действующие власти, в том числе основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили и премьера Ираклия Кобахидзе в тесной связи с Россией.

«Мы хотим, чтобы наше будущее было свободным и независимым. <...> Наша единственная цель — борьба за родину», — сказал Interpress один из участников митинга. Он отметил, что выступает за мирные перемены во власти.

Как сообщает Interpress, протесты на центральном проспекте грузинской столицы идут уже около года. Их участники требуют объявить новые парламентские выборы и освободить всех задержанных в ходе акций.

В Грузии 4 октября проходят выборы в органы местного самоуправления. По состоянию на 15:00 (14:00 мск) участки посетили около трети зарегистрированных избирателей. Голосование началось в 8:00 (7:00 мск) и завершится в 20:00 (19:00 мск).

До участия в выборах допустили 12 политических партий. В Тбилиси также проходят выборы мэра, на них зарегистрированы девять кандидатов.