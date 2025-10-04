 Перейти к основному контенту
Политика
В Тбилиси начались массовые протесты на фоне выборов

В Тбилиси начались массовые протесты на фоне выборов в местные органы власти
Собравшиеся критикуют власти и требуют новых парламентских выборов. Акции проходят на фоне выборов в органы местного самоуправления

В Тбилиси начались массовые протесты на фоне выборов
Несколько акций протеста начались в Тбилиси на фоне выборов в органы местного самоуправления, проходящих в Грузии 4 октября. Об этом сообщают Interpress и Ambebi.

Акция на проспекте Руставели началась в 16:00 по местному времени (15:00 мск). Протестующие перекрыли дорогу и собрались перед зданием парламента.

Другая группа людей, как сообщает Ambebi, должна собраться на площади Свободы, у памятника Святому Георгию, где будет установлена сцена.

К площади Свободы от здания 1-го корпуса Тбилисского государственного университета также выдвинулось шествие студентов. Участники акции полностью перекрыли движение по проспекту Меликишвили и развернули баннеры с лозунгами «Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится обязанностью!», а также государственные флаги Грузии. Они скандируют: «Грузия, Грузия!»

Студенты назвали целью митинга борьбу за родину, пишет Interpress. Они обвиняют действующие власти, в том числе основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили и премьера Ираклия Кобахидзе в тесной связи с Россией.

В Тбилиси отвергли призывы ЕС об эскалации в отношениях с Россией
Политика
Шалва Папуашвили

«Мы хотим, чтобы наше будущее было свободным и независимым. <...> Наша единственная цель — борьба за родину», — сказал Interpress один из участников митинга. Он отметил, что выступает за мирные перемены во власти.

Как сообщает Interpress, протесты на центральном проспекте грузинской столицы идут уже около года. Их участники требуют объявить новые парламентские выборы и освободить всех задержанных в ходе акций.

В Грузии 4 октября проходят выборы в органы местного самоуправления. По состоянию на 15:00 (14:00 мск) участки посетили около трети зарегистрированных избирателей. Голосование началось в 8:00 (7:00 мск) и завершится в 20:00 (19:00 мск).

До участия в выборах допустили 12 политических партий. В Тбилиси также проходят выборы мэра, на них зарегистрированы девять кандидатов.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

