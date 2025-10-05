МВД Грузии обвинило оперного певца в призывах к свержению власти
Полиция Грузии задержала пятерых человек, которых власти обвиняют в организации протестов в Тбилиси в день муниципальных выборов, сообщает Rustavi2 со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе.
Им вменяют призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению власти в стране, а также «организацию, руководство и участие в групповом насилии». Задержанным грозит до девяти лет лишения свободы.
Один из обвиняемых — основатель оппозиционного движения «Проспект Руставели», оперный певец и народный артист Грузинской ССР Паата Бурчуладзе. Rustavi2 передает, что он одним из первых призвал протестующих штурмовать президентский дворец. Бурчуладзе пострадал, когда спецназ применили перцовый спрей для разгона демонстрантов, его доставили в больницу, куда позже пришли силовики.
Также задержаны члены «Национального движения» Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе, член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе. Все они — члены оргкомитета митинга 4 октября, отмечает Interpressnews.
По данным грузинского Минздрава, пострадали шесть митингующих и 21 полицейский, один из них в тяжелом состоянии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что все, кто участвовал в насилии — участники попытки свергнуть власть, и «этим людям следует ожидать сюрпризов в ближайшие дни». Он утверждает, что штурм президентского дворца организовали иностранные спецслужбы. Также премьер возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза.
Муниципальные выборы 4 октября проходили в 64 муниципалитетах, включая пять самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави. Подсчет голосов продолжается, Кобахидзе заявил, что во всех муниципалитетах более 70% голосов получила правящая партия «Грузинская мечта».
