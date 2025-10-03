В Красноярском крае увеличили группировку по поиску пропавшей семьи

В Красноярском крае к поиску пропавшей семьи подключились около 200 человек

Video

Число тех, кто занимается поиском пропавшей на юге Красноярского края семьи, увеличилось до порядка 200 человек, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

Семью с ребенком ищут спасатели, пожарные, полиция в лесу и горах Партизанском районе, в том числе с использованием дронов. На поиски вышли и волонтеры из Новосибирска, Кемерово, Томска и Омска. Кроме того, в пути еще волонтеры из Иркутска и Хакасии.

Ранее в добровольческом поисково-спасательного отряде «ЛизаАлерт» сообщили РБК, что на поиски вышли более 80 человек.

28 сентября супруги с пятилетней дочерью отправились в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин и с тех пор перестали выходить на связь.

Знакомый семьи обратился в правоохранительные органы, следователи возбудили дело, сообщили ранее в региональном управлении Следственного комитета. По данным следствия, изначально семья планировала идти с другими туристами и местным проводником, но те отказались из-за ухудшения прогноза погоды, поэтому они отправились втроем.

По данным «ЛизаАлерт» Красноярского края, пропавших супругов зовут Ирина и Сергей Усольцевы, а их дочь — Арина.