Мир готовится к глобальным военным конфликтам, а государства заняли выжидающую позицию, чтобы определиться, чью сторону принять. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе церемонии ввода в эксплуатацию участка высокоскоростной железной дороги по маршруту Белград-Суботица, передает Kurir.

«В нашей стране в определенных вопросах будет еще труднее по той простой причине, что люди должны знать, что все готовятся к войне. А когда готовятся к войне, значит, она будет. И когда мы уже знаем, что будет война, а она будет, я вам говорю, потому что вижу, что происходит, и как все готовятся», — сказал Вучич.

По словам политика, страны мира не готовятся к переговорам, чтобы избежать конфликта, а «роют окопы и ждут начала».

В начале октября командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль заявил, что Западу необходимо быть готовым к вступлению в боевые действия в самое ближайшее время, «даже с сегодняшнего вечера». Журнал Valeurs actuelles отмечал, что на совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025», прошедшие в сентябре, Париж ответит участием в маневрах НАТО Dacian Fall, которые запланированы в Румынии и Болгарии на 20 октября — 13 ноября с участием около пяти тыс. военных из десяти стран.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее на фоне сентябрьских вторжений беспилотников в воздушное пространство стран ЕС заявил о необходимости развития систем раннего предупреждения дронов и общего сотрудничества для защиты воздушного пространства Европы.

Российская сторона отвергает причастность к этим инцидентам. Москва подчеркивала, что не угрожает Европе, в том числе и учениями «Запад-2025».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейские страны, находясь в составе альянса, всегда двигались в сторону российских границ, а само НАТО является инструментом конфронтации, «а не мира и стабильности».