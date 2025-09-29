 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Politico: существует вероятность наступления «момента Франца Фердинанда»
Сейчас существует перспектива наступления «момента Франца Фердинанда» — внезапной эскалации, способной втянуть европейский континент в конфликт, предупреждают чиновники
Фото: Michele Tantussi / Getty Images
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Текущая обстановка на европейском континенте напоминает ту, что складывалась незадолго до начала Первой мировой войны, потенциально существует риск эскалации, заявили Politico западные чиновники.

Собеседники газеты выразили беспокойство из-за перспектив наступления «момента Франца Фердинанда» — ситуации, при которой внезапная эскалация может втянуть континент в конфликт, как это произошло после убийства австрийского эрцгерцога в 1914 году. Эти события считаются тем, что спровоцировало Первую мировую войну.

28 июля 1914 года, через месяц после убийства австрийского престолонаследника Франца Фердинанда, Австро-Венгрия объявила войну Сербии. В ответ 30 июля Россия, «единая по вере и крови со славянскими народами», объявила о решении начать всеобщую мобилизацию.

После отказа России отменить всеобщую мобилизацию Германия сочла это достаточным поводом для объявления войны. Спустя несколько дней войну России объявила и Австро-Венгрия. Впоследствии в конфликт вступили Великобритания и Франция (в составе Антанты вместе с Российской империей). К «Тройственному союзу» Германии и Австро-Венгрии присоединилась Италия. Затем в войну вступили и другие страны.

Считается, что Первая мировая война повлекла за собой распад четырех империй — Российской, Османской, Германской и Австро-Венгерской.

Лукашенко об идее НАТО сбивать самолеты: «Ответ прилетит мгновенно»
Политика
Александр Лукашенко

ЕС 1 октября начнет саммит лидеров блока, он пройдет в Копенгагене, напоминает Politico. Эта встреча — первая после саммита лидеров ЕС, прошедшего в Брюсселе в июне. Как пишет издание, подготовка к мероприятию сопровождается «бряцанием оружием», к которому вернулось мировое сообщество, после того как на фоне саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске возник оптимизм.

Страны стали вести себя еще более резко, чем прежде, отмечает Politico. ЕС сложно согласовать единую политику в отношении России, это, как и бездействие, потенциально может служить фактором эскалации, утверждает издание.

«Задача европейских лидеров в Копенгагене заключается в том, чтобы найти баланс сдерживания, <...> который позволит эффективно управлять подобными инцидентами, не допуская их перерастания в кризис или потенциально в конфликт», — сказал изданию Рафаэль Лосс, специалист по оборонной политике Европейского совета по международным отношениям. «Это очень сложно, когда президент США, крупнейшего союзника по НАТО, говорит: «Смело сбивайте [российские самолеты], но не знаю, поддержу ли я вас», — добавил он.

Риторика НАТО в адрес России ужесточилась в последние несколько недель на фоне обвинений в адрес Москвы о вторжении в воздушное пространство нескольких стран блока. Так, на фоне инцидента с истребителями и беспилотниками в воздушном пространстве Польши, Румынии, Норвегии и Дании президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники должны ответить на нарушения, «в том числе и военным путем».

С тем, что вторгшиеся в воздушное пространство стран НАТО самолеты нужно сбивать, согласились американский президент Дональд Трамп и генсек альянса Марк Рютте. Позднее последний уточнил, что имеет в виду случаи, когда нарушители представляют прямую угрозу гражданам и военным.

Кремль отверг обвинения в адрес России, назвав их беспочвенными и не имеющими убедительных доказательств. Идею сбивать российские самолеты там сочли безответственной. Глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что Россия никогда не направляет дроны и ракеты на страны Европы и НАТО.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что страна способна ответить на любые угрозы военно-техническими мерами, а не только словами. Однако Москва, подчеркнул он, предпочитает политико-дипломатические пути решения проблем и не стремится к эскалации или новой гонке вооружений.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Первая мировая война Евросоюз НАТО обострение
