В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Текущая обстановка на европейском континенте напоминает ту, что складывалась незадолго до начала Первой мировой войны, потенциально существует риск эскалации, заявили Politico западные чиновники.
Собеседники газеты выразили беспокойство из-за перспектив наступления «момента Франца Фердинанда» — ситуации, при которой внезапная эскалация может втянуть континент в конфликт, как это произошло после убийства австрийского эрцгерцога в 1914 году. Эти события считаются тем, что спровоцировало Первую мировую войну.
28 июля 1914 года, через месяц после убийства австрийского престолонаследника Франца Фердинанда, Австро-Венгрия объявила войну Сербии. В ответ 30 июля Россия, «единая по вере и крови со славянскими народами», объявила о решении начать всеобщую мобилизацию.
После отказа России отменить всеобщую мобилизацию Германия сочла это достаточным поводом для объявления войны. Спустя несколько дней войну России объявила и Австро-Венгрия. Впоследствии в конфликт вступили Великобритания и Франция (в составе Антанты вместе с Российской империей). К «Тройственному союзу» Германии и Австро-Венгрии присоединилась Италия. Затем в войну вступили и другие страны.
Считается, что Первая мировая война повлекла за собой распад четырех империй — Российской, Османской, Германской и Австро-Венгерской.
ЕС 1 октября начнет саммит лидеров блока, он пройдет в Копенгагене, напоминает Politico. Эта встреча — первая после саммита лидеров ЕС, прошедшего в Брюсселе в июне. Как пишет издание, подготовка к мероприятию сопровождается «бряцанием оружием», к которому вернулось мировое сообщество, после того как на фоне саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске возник оптимизм.
Страны стали вести себя еще более резко, чем прежде, отмечает Politico. ЕС сложно согласовать единую политику в отношении России, это, как и бездействие, потенциально может служить фактором эскалации, утверждает издание.
«Задача европейских лидеров в Копенгагене заключается в том, чтобы найти баланс сдерживания, <...> который позволит эффективно управлять подобными инцидентами, не допуская их перерастания в кризис или потенциально в конфликт», — сказал изданию Рафаэль Лосс, специалист по оборонной политике Европейского совета по международным отношениям. «Это очень сложно, когда президент США, крупнейшего союзника по НАТО, говорит: «Смело сбивайте [российские самолеты], но не знаю, поддержу ли я вас», — добавил он.
Риторика НАТО в адрес России ужесточилась в последние несколько недель на фоне обвинений в адрес Москвы о вторжении в воздушное пространство нескольких стран блока. Так, на фоне инцидента с истребителями и беспилотниками в воздушном пространстве Польши, Румынии, Норвегии и Дании президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники должны ответить на нарушения, «в том числе и военным путем».
С тем, что вторгшиеся в воздушное пространство стран НАТО самолеты нужно сбивать, согласились американский президент Дональд Трамп и генсек альянса Марк Рютте. Позднее последний уточнил, что имеет в виду случаи, когда нарушители представляют прямую угрозу гражданам и военным.
Кремль отверг обвинения в адрес России, назвав их беспочвенными и не имеющими убедительных доказательств. Идею сбивать российские самолеты там сочли безответственной. Глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что Россия никогда не направляет дроны и ракеты на страны Европы и НАТО.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что страна способна ответить на любые угрозы военно-техническими мерами, а не только словами. Однако Москва, подчеркнул он, предпочитает политико-дипломатические пути решения проблем и не стремится к эскалации или новой гонке вооружений.
