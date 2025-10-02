 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Французский генерал призвал быть готовыми к войне «с сегодняшнего вечера»

Французский генерал Шиль призвал быть готовыми к войне с сегодняшнего вечера
Командующий сухопутными войсками Франции рассказал, как будет идти укрепление армии страны на фоне необходимости быть готовыми вступить в боевые действия. Россия отмечала, что не угрожает Европе
Пьер Шиль
Пьер Шиль (Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС)

Западу нужно быть готовым к вступлению в боевые действия даже в самое ближайшее время, заявил командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль, говорится в статье в журнале Valeurs actuelles, где офицер излагает свои приоритеты на 2025–2026 годы.

«Быть готовыми в любой момент вступить в бой, даже с сегодняшнего вечера, если потребуется», — подчеркнул он.

В материале отмечено, что на российско-белорусские учения «Запад-2025», прошедшие в сентябре, Париж ответит участием в учениях НАТО Dacian Fall. Они запланированы в Румынии и Болгарии на 20 октября — 13 ноября. В них будут участвовать военные из десяти стран. Франция развернет на учениях полную бронетанковую бригаду в составе 2,4 тыс. человек. Всего принимать участие в учениях будут около 5 тыс. военных, сообщало Минобороны Румынии.

Генерал напомнил, что Франция в следующем году планирует увеличить ассигнования из бюджета на военные цели на €3,3 млрд. Страна будет укреплять подразделения с комплексами ПВО, реактивными системами залпового огня и дронами. По словам Шиля, нужно внедрить инновации «сверху донизу сухопутных войск». Поэтому ведется работа по подготовке операторов дронов, обучение выпуску таких аппаратов, в том числе с применением 3D-принтеров, и т.д.

Макрон заявил о работе над обновлением ядерной доктрины Франции
Политика
Эммманюэль Макрон

Накануне, 1 октября, французский президент Эмманюэль Макрон заявил о необходимости развития систем раннего предупреждения беспилотников и общего сотрудничества для защиты воздушного пространства Европы. Он указал, что идет разработка противодроновых систем не только для помощи Украине, но и для самих европейских стран. Он высказался на этот счет на фоне сентябрьских вторжений дронов в воздушное пространство стран ЕС, в частности Польши и Дании.

Российская сторона отвергала причастность к этим инцидентам. Кроме того, Москва подчеркивала, что не угрожает Европе, в том числе и учениями «Запад-2025». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что европейские страны, будучи в составе НАТО, всегда двигались в сторону границ России, сам альянс — это инструмент конфронтации, «а не мира и стабильности».

