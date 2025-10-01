 Перейти к основному контенту
Политика
Макрон заявил о праве ЕС «заставить уважать» его воздушное пространство

По словам французского президента, европейские страны должны объединиться для защиты воздушного пространства друг друга. Макрон обвинил Россию в провокациях с дронами. Москва не раз отвергала эти обвинения
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Teresa Suarez / Reuters)

Ситуация с дронами в нескольких странах Европы показывает необходимость систем раннего предупреждения беспилотников и общего сотрудничества для защиты воздушного пространства. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на неформальную встречу лидеров ЕС в Копенгагене.

Он вновь подчеркнул, что за нарушением европейского воздушного пространства последуют ответные меры. По словам Макрона, право европейцев — «заставить уважать европейское воздушное пространство».

«Все то, что произошло в последние недели в Польше, Румынии, Эстонии, а также в Дании, показывает, что нам нужны очень эффективные системы раннего предупреждения (БПЛА) и сотрудничество друг с другом для защиты нашего общего пространства», — сказал Макрон.

Французский лидер также заявил о «конфронтации с Россией» и обвинил ее в провокациях в воздушных пространствах европейских стран.

Макрон заявил о работе над обновлением ядерной доктрины Франции
Политика
Эммманюэль Макрон

В середине сентября Польша обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства беспилотниками. Российское посольство в Варшаве назвало эти обвинения бездоказательными и заявило, что беспилотники летели со стороны Украины.

После этого Франция, Великобритания, США, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Чехия, Португалия и Италия присоединились к операции НАТО «Восточный часовой» (Eastern Sentry) в Польше. О запуске операции 12 сентября сообщил генсек альянса Марк Рютте. Инициатива направлена на защиту всего восточного фланга НАТО.

Помимо операции по защите восточного фланга ряд стран НАТО решили отправить в Польшу дополнительную помощь. Варшава получила французские истребители Rafale, британские Eurofighter, чешские Ми-17 и шведские ПВО. Нидерланды предоставили комплексы Patriot, дроноборцы и 300 военных, а Германия удвоит число Eurofighter для патрулирования.

19 сентября Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло. Москва эти обвинения также отвергает. По данным Минобороны России, маршрут пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Авторы
Теги
Персоны
Мария Васильева Мария Васильева, Полина Харчевникова Полина Харчевникова
дроны Эмманюэль Макрон Франция Европа
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
