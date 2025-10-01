Макрон заявил о праве ЕС «заставить уважать» его воздушное пространство
Ситуация с дронами в нескольких странах Европы показывает необходимость систем раннего предупреждения беспилотников и общего сотрудничества для защиты воздушного пространства. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на неформальную встречу лидеров ЕС в Копенгагене.
Он вновь подчеркнул, что за нарушением европейского воздушного пространства последуют ответные меры. По словам Макрона, право европейцев — «заставить уважать европейское воздушное пространство».
«Все то, что произошло в последние недели в Польше, Румынии, Эстонии, а также в Дании, показывает, что нам нужны очень эффективные системы раннего предупреждения (БПЛА) и сотрудничество друг с другом для защиты нашего общего пространства», — сказал Макрон.
Французский лидер также заявил о «конфронтации с Россией» и обвинил ее в провокациях в воздушных пространствах европейских стран.
В середине сентября Польша обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства беспилотниками. Российское посольство в Варшаве назвало эти обвинения бездоказательными и заявило, что беспилотники летели со стороны Украины.
После этого Франция, Великобритания, США, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Чехия, Португалия и Италия присоединились к операции НАТО «Восточный часовой» (Eastern Sentry) в Польше. О запуске операции 12 сентября сообщил генсек альянса Марк Рютте. Инициатива направлена на защиту всего восточного фланга НАТО.
Помимо операции по защите восточного фланга ряд стран НАТО решили отправить в Польшу дополнительную помощь. Варшава получила французские истребители Rafale, британские Eurofighter, чешские Ми-17 и шведские ПВО. Нидерланды предоставили комплексы Patriot, дроноборцы и 300 военных, а Германия удвоит число Eurofighter для патрулирования.
19 сентября Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло. Москва эти обвинения также отвергает. По данным Минобороны России, маршрут пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова.
