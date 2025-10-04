В МВД Грузии сообщили о 14 раненных при протестах в Тбилиси полицейских
Не менее 14 полицейских пострадали в Грузии во время протестов в Тбилиси, начавшихся на фоне выборов в органы местного самоуправления, проходящих 4 октября. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дархвелидзе на брифинге в МВД, передает Rustavi.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что один из полицейских находится в тяжелом состоянии.
В МВД также сообщили о возбуждении дел по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии, включая статьи о нападении на полицейского, призывах к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти и другие.
Днем 4 октября в Тбилиси начались протесты на фоне выборов в органы местного самоуправления, проходящих в тот же день. По данным, которые ЦИК опубликовала вечером, на выборах лидирует «Грузинская мечта», у нее 70,155% голосов.
Протестующие несли государственные флаги и баннеры с лозунгами против несправедливости, обвиняя действующие власти в связях с Россией. Участники акций ворвались во двор президентского дворца, они также строили баррикады и поджигали их.
