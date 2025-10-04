 Перейти к основному контенту
Палестино-израильский конфликт
Трамп пригрозил ХАМАС в случае задержек в освобождении заложников

Палестино-израильский конфликт
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп предупредил, что не потерпит опозданий со стороны ХАМАС в процессе освобождения заложников.

«Я не потерплю задержек, которых, как многие считают, могут и быть, а также любого исхода, при котором Газa снова станет угрозой», — написал в Truth Social Трамп.

Он также поблагодарил Израиль за временный отказ от бомбардировок, чтобы завершить передачу заложников и урегулирование. Трамп заявил, что ХАМАС обязан быстро действовать, в противном случае — «все ставки отменяются».

«Исламский джихад» поддержал ответ ХАМАС на план США по сектору Газа
Фото:Salah Malkawi / Getty Images

Ранее Трамп заявил, что «Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы» ради быстрого и безопасного освобождения заложников. Он сделал свое заявление после того, как ХАМАС пообещал вернуть всех живых израильских заложников и тела погибших.

В ночь на 4 октября руководство Израиля приказало военным прекратить наступление на Газу. Приказ был издан после ночных переговоров между чиновниками Израиля и США. Речь идет о сокращении израильских операций в Газе до «минимума», войска должны сосредоточиться на оборонительных операциях. Днем 4 октября Al Jazeera со ссылкой на заявление представителя гражданской обороны Газы Махмуда Басаля, а также Reuters и NDTV сообщили, что Израиль нанес десятки авиаударов и артиллерийских обстрелов по сектору Газа, в результате ударов погибли семь человек.

Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп ХАМАС Израиль
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
