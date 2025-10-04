 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Армия Израиля решила прекратить наступление на Газу

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Руководство Израиля приказало военным прекратить наступление на Газу после того, как Трамп призвал Израиль остановить удары по сектору

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир после заявлений ХАМАС и президента США Дональда Трампа поручил привести вооруженные силы в готовность к реализации первой фазы плана Трампа по освобождению заложников. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

В ночь на субботу Замир «провел специальную оценку ситуации в свете последних событий» с участием высокопоставленных военных.

«В то же время подчеркнуто, что безопасность военнослужащих ЦАХАЛ является главным приоритетом и что все возможности ЦАХАЛ будут направлены Южному командованию для обеспечения защиты войск», — говорится в заявлении.

Трамп установил новый дедлайн ХАМАС, после которого «разразится ад»
Политика
Семьи заложников держат плакаты с призывом к осуществлению плана США по прекращению войны в Газе и освобождению всех заложников недалеко от консульства США в Тель-Авиве, Израиль, сентябрь 2025 года

Перед этим стало известно, что власти приказали военным прекратить наступление на город Газа после того, как глава Белого дома призвал Израиль остановить удары по сектору, пишет The Times of Israel. Приказ был издан после ночных переговоров между чиновниками Израиля и США. Речь идет о сокращении израильских операций в Газе до «минимума», войска должны сосредоточиться на оборонительных операциях. Бои в секторе фактически прекратились сегодня ночью по приказу премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операции в городе Газа остановлены, наступление против ХАМАС не идет, пишет Ynet.

Канцелярия Нетаньяху заявила, что израильская сторона готова к немедленной реализации первого этапа мирного плана Трампа по освобождению всех заложников, однако не упомянула призыв последнего немедленно прекратить удары по сектору Газа. Американский лидер потребовал немедленно прекратить бомбардировки для «быстрого и безопасного освобождения заложников». После ответа ХАМАС он заявил, что группировка готова к длительному миру.

Она пообещала вернуть всех живых израильских заложников и тела погибших. Однако, как сообщили источники Axios, ХАМАС передал посредникам, что не знает, где находятся тела всех погибших заложников, поэтому потребуется более 72 часов. Этот срок установлен в мирном плане Трампа.

Персоны
Елена Чернышова
Израиль сектор Газа ХАМАС Дональд Трамп-младший мирный план
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Bloomberg сообщил о предложении Китая инвестировать в США $1 трлн Бизнес, 06:51
Оператор объяснил, почему тарифы на вывоз мусора не вырастут в десять раз Общество, 05:57
Второй аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 05:50
Армия Израиля решила прекратить наступление на Газу Политика, 05:48
В небе над Ленобластью сбили семь дронов Политика, 05:12
Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил полеты Политика, 04:54
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Директор ЗАЭС рассказал о работе над обеспечением станции водой Общество, 04:41
ПВО отражает атаку дронов в Ленинградской области Политика, 04:11
В МВД раскрыли новую схему мошенников с имитацией «Госуслуг» Общество, 04:07
NYT узнала, что Бессент накричал на Свириденко на переговорах по ресурсам Политика, 04:04
Офис Нетаньяху выступил с редким заявлением в Шаббат после ответа ХАМАС Политика, 03:42
Глава МВД Баварии анонсировал законопроект о сбивании дронов Политика, 03:16
Сотрудника службы безопасности Бельгии арестовали за шпионаж для Китая Политика, 02:42