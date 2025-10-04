Армия Израиля решила прекратить наступление на Газу

Руководство Израиля приказало военным прекратить наступление на Газу после того, как Трамп призвал Израиль остановить удары по сектору

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир после заявлений ХАМАС и президента США Дональда Трампа поручил привести вооруженные силы в готовность к реализации первой фазы плана Трампа по освобождению заложников. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

В ночь на субботу Замир «провел специальную оценку ситуации в свете последних событий» с участием высокопоставленных военных.

«В то же время подчеркнуто, что безопасность военнослужащих ЦАХАЛ является главным приоритетом и что все возможности ЦАХАЛ будут направлены Южному командованию для обеспечения защиты войск», — говорится в заявлении.

Перед этим стало известно, что власти приказали военным прекратить наступление на город Газа после того, как глава Белого дома призвал Израиль остановить удары по сектору, пишет The Times of Israel. Приказ был издан после ночных переговоров между чиновниками Израиля и США. Речь идет о сокращении израильских операций в Газе до «минимума», войска должны сосредоточиться на оборонительных операциях. Бои в секторе фактически прекратились сегодня ночью по приказу премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операции в городе Газа остановлены, наступление против ХАМАС не идет, пишет Ynet.

Канцелярия Нетаньяху заявила, что израильская сторона готова к немедленной реализации первого этапа мирного плана Трампа по освобождению всех заложников, однако не упомянула призыв последнего немедленно прекратить удары по сектору Газа. Американский лидер потребовал немедленно прекратить бомбардировки для «быстрого и безопасного освобождения заложников». После ответа ХАМАС он заявил, что группировка готова к длительному миру.

Она пообещала вернуть всех живых израильских заложников и тела погибших. Однако, как сообщили источники Axios, ХАМАС передал посредникам, что не знает, где находятся тела всех погибших заложников, поэтому потребуется более 72 часов. Этот срок установлен в мирном плане Трампа.