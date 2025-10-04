Трамп после ответа ХАМАС призвал Израиль немедленно остановить удары по Газе

Президент США Дональд Трамп после заявления ХАМАС написал в Truth Social, что группировка, по его мнению, готова к длительному миру. Он призвал Израиль немедленно остановить удары по сектору Газа.

«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно освободить заложников! Сейчас это делать слишком опасно», — заявил Трамп.

Глава Белого дома сообщил, что уже идут переговоры о деталях, которые нужно согласовать.

«Речь идет не только о Газе, речь идет о долгожданном МИРЕ на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

Группировка пообещала вернуть всех живых израильских заложников и тела погибших в соответствии с планом Трампа по окончанию войны в Газе.

До этого американский лидер потребовал от ХАМАС до вечера воскресенья, 5 октября, принять его мирный план, пригрозив в противном случае «адом» для группировки.

