В секторе Газа заявили о новых ударах Израиля, несмотря на призыв Трампа

В секторе Газа заявили о новых ударах Израиля после призыва Трампа их прекратить
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В результате ударов было разрушено 20 домов, погибли семь человек. Это произошло на следующий день после того, как Трамп призвал остановить удары. До этого ХАМАС согласился с планом США об урегулировании конфликта
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Израиль нанес десятки авиаударов и артиллерийских обстрелов по сектору Газа, несмотря на призыв американского президента Дональда Трампа прекратить бомбардировки. Об этом сообщает Al Jaseera со ссылкой на заявление представителя гражданской обороны Газы Махмуда Басаля, а также Reuters и NDTV. В результате ударов погибли семь человек.

Кроме этого, при ночных ударах было разрушено 20 домов, уточнил Басаль. В заявлении баптистской больницы Газы говорится, что в результате удара по жилому дому в городском районе Туффах пострадали люди, в том числе четверо погибших и несколько раненых.

Больница «Насер» в Хан-Юнисе сообщила, что двое детей погибли и восемь человек получили ранения в результате удара беспилотника по палатке в лагере временного размещения.

«Исламский джихад» поддержал ответ ХАМАС на план США по сектору Газа
Политика
Фото:Salah Malkawi / Getty Images

Удары прогремели в Газе на следующий день после того, как Трамп написал в Truth Social, что ХАМАС, по его мнению, готов к длительному миру. Он призвал Израиль немедленно остановить удары по сектору Газа.

Призыв прозвучал после объявленного группировкой согласия с мирным планом Трампа по Газе. ХАМАС пообещал вернуть всех живых израильских заложников и тела погибших в соответствии с планом Трампа по окончанию войны в Газе.

До этого американский лидер потребовал от ХАМАС до вечера воскресенья, 5 октября, принять его мирный план, пригрозив в противном случае «адом» для группировки.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также поддержал план США и пригрозил в случае отказа ХАМАС от соглашения продолжить бомбардировки Газы до полного разгрома группировки.

Согласно плану Трампа, состоящему из 20 пунктов, ХАМАС должен в течение 72 часов освободить всех остающихся в живых израильских заложников, а также вернуть тела погибших, в обмен Израиль освободит сотни палестинских заключенных; группировка сдаст свое оружие, получит амнистию, но ее участие в управлении Газой исключено и другие условия.

