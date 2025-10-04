В МВД рассказали, как отличить мошенничество в сфере инвестиций
В МВД России назвали распространенные предложения по инвестициям, которыми мошенники заманивают людей. Сообщение опубликовала пресс-служба министерства в телеграм-канале.
По данным сотрудников ведомства, обещания о высокой доходности — до 1400% — являются главным признаком обмана. Такие показатели не могут быть реальными в рамках легальных инвестиционных проектов.
Также мошенники могут лгать о страховании. Центральный банк России не предоставляет страхование для частных инвестиций, напомнили в министерстве. Страхованию подлежат только банковские вклады, оформленные в официальных кредитных учреждениях.
Кроме того, эксперты предупредили о рисках перевода средств на счета частных лиц. Использование системы быстрых платежей (СБП) для расчетов с физическими лицами может привести к потере средств.
В МВД заявили, что люди часто читают про финансовый успех, который приносят инвестиции, вместе с тем — «это классический пример «ошибки выжившего»: обсуждаются те, кто добился результата, и игнорируются тысячи тех, кто потерял все». «Если в полицейских сводках поискать по слову «успех», там окажутся тысячи дел о мошенничестве в сфере инвестиций», — говорится в сообщении.
Киберполиция призвала граждан быть осторожными и не доверять сомнительным предложениям, которые скрывают недобросовестные схемы и мошенничество под видом успешных инвестиций.
Согласно данным Банка России за 2024 год, число компаний с признаками нелегального участника рынка ценных бумаг выросло в 2,2 раза, с 862 в 2023-м до 1936 в 2024-м. Из них 120 нелегальных брокеров и управляющих (рост почти в три раза), 1816 нелегальных форекс-дилеров. Регулятор отметил усиление активности со стороны нелегальных форекс-дилеров.
