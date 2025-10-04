 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
В МВД рассказали, как отличить мошенничество в сфере инвестиций

В МВД назвали признаки мошенничества в сфере инвестиций
Как защититься от мошенников
Фото: smith371 / Shutterstock
Фото: smith371 / Shutterstock

В МВД России назвали распространенные предложения по инвестициям, которыми мошенники заманивают людей. Сообщение опубликовала пресс-служба министерства в телеграм-канале.

По данным сотрудников ведомства, обещания о высокой доходности — до 1400% — являются главным признаком обмана. Такие показатели не могут быть реальными в рамках легальных инвестиционных проектов.

Также мошенники могут лгать о страховании. Центральный банк России не предоставляет страхование для частных инвестиций, напомнили в министерстве. Страхованию подлежат только банковские вклады, оформленные в официальных кредитных учреждениях.

Кроме того, эксперты предупредили о рисках перевода средств на счета частных лиц. Использование системы быстрых платежей (СБП) для расчетов с физическими лицами может привести к потере средств.

