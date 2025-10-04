ТАСС узнал, что мошенники стали звонить под видом работников военкоматов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

После начала осеннего призыва в России мошенники начали звонить гражданам, представляясь сотрудниками военкоматов якобы с целью уточнения получения электронной повестки. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Москвы.

Злоумышленники интересуются у потенциальной жертвы, получала ли она электронную повестку с требованием явиться в военкомат, и в случае отрицательного ответа предлагают продиктовать код из поступившего СМС якобы для повторной отправки данного документа.

В полиции уточнили, что таким образом мошенники получают доступ к учетной записи жертвы на портале госуслуг и в дальнейшем могут использовать персональные данные в противоправных целях, включая оформление кредитов и микрозаймов.

Помимо этого, код, который мошенники запрашивают в СМС, может быть использован для установки вредоносного программного обеспечения на мобильное устройство. С его помощью преступники могут получить доступ к учетным записям, банковским приложениям либо возможность использовать это устройство для последующих атак.

В правоохранительных органах подчеркнули, что военкоматы не подтверждают по телефону факт получения электронных повесток.

Осенняя призывная кампания в армию началась в России 1 октября, она продлится до конца декабря.

В эту кампанию наряду с бумажными будут использоваться электронные повестки. Уведомления о них поступят в личный кабинет на «Госуслугах». При этом в четырех регионах — Москве, Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл — повестки будут направляться только в электронном виде.