Минобороны сообщило о взятии Северска Малого в ДНР

Населенный пункт Северск Малый в ДНР перешел под контроль России, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения «Южной» группировки войск.

На онлайн-картах населенный пункт Северск Малый не отмечен. Минобороны России ранее упоминало его в своих сводках в апреле и июне 2023 года. В частности, в ведомстве отчитывались об уничтожении понтонной переправы, которую ВСУ навели через реку Северский Донец, в районе этого населенного пункта. Судя по карте, которую показывало ведомство, Северск Малый расположен рядом с городом Северск и селами Дроновка и Серебрянка (северо-восток ДНР).