Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о взятии Северска Малого в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Населенный пункт Северск Малый в ДНР перешел под контроль России, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения «Южной» группировки войск.

На онлайн-картах населенный пункт Северск Малый не отмечен. Минобороны России ранее упоминало его в своих сводках в апреле и июне 2023 года. В частности, в ведомстве отчитывались об уничтожении понтонной переправы, которую ВСУ навели через реку Северский Донец, в районе этого населенного пункта. Судя по карте, которую показывало ведомство, Северск Малый расположен рядом с городом Северск и селами Дроновка и Серебрянка (северо-восток ДНР).

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Юг» также нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка в ДНР. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, пять складов боеприпасов, три боевые бронированные машины.

Материал дополняется

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина ДНР Минобороны
