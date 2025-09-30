Минобороны сообщило о взятии Северска Малого в ДНР
Населенный пункт Северск Малый в ДНР перешел под контроль России, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения «Южной» группировки войск.
На онлайн-картах населенный пункт Северск Малый не отмечен. Минобороны России ранее упоминало его в своих сводках в апреле и июне 2023 года. В частности, в ведомстве отчитывались об уничтожении понтонной переправы, которую ВСУ навели через реку Северский Донец, в районе этого населенного пункта. Судя по карте, которую показывало ведомство, Северск Малый расположен рядом с городом Северск и селами Дроновка и Серебрянка (северо-восток ДНР).
За минувшие сутки подразделения группировки войск «Юг» также нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка в ДНР. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, пять складов боеприпасов, три боевые бронированные машины.
Материал дополняется
