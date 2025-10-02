СФР назвал средний размер единовременных выплат по накопительной пенсии
В следующем году 706 тыс. россиян смогут единовременно забрать свои пенсионные накопления, сообщили «Известия» со ссылкой на бюджет Социального фонда России (СФР).
Выплату предоставляют тем, у кого расчетный размер накопительной части не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера.
Ее размер зависит от итоговой суммы накоплений, но в среднем по России равен сумме примерно в 68 тыс. рублей, отмечает издание. По прогнозу СФР, средняя сумма выплаты в 2027 году вырастет до 119 тыс. рублей, а в 2028 году снизится — до 114 тыс. руб.
Пенсионные накопления формировались в 2002–2013 годах, когда работодатели перечисляли взносы — в разные периоды в размере от 2% до 6% — от зарплаты сотрудников. С 2014 года формирование накопительной пенсии приостановлено, взносы работодателей в СФР направляются на формирование страховой пенсии.
Узнать накопительную часть пенсии можно через «Госуслуги», СФР или МФЦ, заказав выписку о состоянии лицевого счета в Соцфонде.
Получить накопительную часть пенсии могут женщины по достижению 55 лет и мужчины от 60 лет. Чтобы забрать пенсионные накопления, нужно подать заявление:
- лично в клиентской службе СФР;
- через портал «Госуслуги»;
- через МФЦ.
