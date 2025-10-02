 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

СФР назвал средний размер единовременных выплат по накопительной пенсии

«Известия»: 706 тыс. россиян смогут забрать пенсионные накопления в 2026 году
Сюжет
Пенсии в 2025 году
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В следующем году 706 тыс. россиян смогут единовременно забрать свои пенсионные накопления, сообщили «Известия» со ссылкой на бюджет Социального фонда России (СФР).

Выплату предоставляют тем, у кого расчетный размер накопительной части не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера.

Ее размер зависит от итоговой суммы накоплений, но в среднем по России равен сумме примерно в 68 тыс. рублей, отмечает издание. По прогнозу СФР, средняя сумма выплаты в 2027 году вырастет до 119 тыс. рублей, а в 2028 году снизится — до 114 тыс. руб.

Пенсионные накопления формировались в 2002–2013 годах, когда работодатели перечисляли взносы — в разные периоды в размере от 2% до 6% — от зарплаты сотрудников. С 2014 года формирование накопительной пенсии приостановлено, взносы работодателей в СФР направляются на формирование страховой пенсии.

Узнать накопительную часть пенсии можно через «Госуслуги», СФР или МФЦ, заказав выписку о состоянии лицевого счета в Соцфонде.

Получить накопительную часть пенсии могут женщины по достижению 55 лет и мужчины от 60 лет. Чтобы забрать пенсионные накопления, нужно подать заявление:

  • лично в клиентской службе СФР;
  • через портал «Госуслуги»;
  • через МФЦ.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
накопительные пенсии пенсии Социальный фонд России
Материалы по теме
С октября военные пенсии в России выросли на 7,6%
Финансы
В Совфеде напомнили, кому повысят пенсии до конца года
Общество
Путин назвал альтернативу ежеквартальной индексации пенсии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Орбан заявил, что «брюссельская элита готова к войне» Политика, 11:51
Песков назвал очевидной поставку разведданных США Украине Политика, 11:51
Песков сравнил с бандой участников дискуссии об изъятии активов России Политика, 11:49
Кремль пообещал дать должный ответ на передачу «Томагавков» Украине Политика, 11:45
Проект Sentiss «Зоркие сердца» стал лауреатом национальной премии Пресс-релиз, 11:43
СФР назвал средний размер единовременных выплат по накопительной пенсии Общество, 11:43
В России испытали кинетическое оружие против любых беспилотников Технологии и медиа, 11:39
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе» Политика, 11:39
Женщину на остановке в Мытищах убило слетевшее с грузовика колесо Общество, 11:36
Игрок «Вильярреала» пропустил матч ЛЧ из-за иудейского праздника Спорт, 11:35
Курс биткоина вырос и находится в 5% от рекорда. Что с другими монетами Крипто, 11:34
Суд в Москве заочно арестовал Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову Политика, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Бельгия отказалась изымать активы России без разделения рисков с ЕС Политика, 11:26