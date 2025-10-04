 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Волгоградской области начался пожар после падения обломков БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА, при падении обломков загорелась сухая растительность, сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА в Кумылженском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, пострадавших нет.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в пяти районах. По его информации, никто не пострадал. Из-за обломков сбитых БПЛА в поле в Чертковском районе загорелась трава. Пожар потушили на площади 600 кв. м.

В пермских Березниках оцепили поврежденный при атаке беспилотников дом
Общество
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В небе над Киришами Ленинградской области было сбито семь дронов, рассказал ранее губернатор Александр Дрозденко. Он также сообщил о ликвидации пожара в промзоне.

Всего в ночь на 4 октября средства ПВО сбили над регионами России 117 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Волгоградская область пожар беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
ПВО отражает атаку дронов в Ленинградской области
Политика
Боец «Орлана» погиб в Шебекино из-за атаки дрона
Общество
Хинштейн сообщил о двоих раненных при ударе украинского дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В 2027 году в России дважды проиндексируют страховые пенсии Общество, 08:20
Где, кроме России, миллиардеры не унаследовали капитал. Инфографика Бизнес, 08:02
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Анатолия Торкунова Политика, 08:01
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
В Волгоградской области начался пожар после падения обломков БПЛА Политика, 07:45
Роскомнадзор объяснил, как работает бот для маркировки телеграм-каналов Технологии и медиа, 07:24
Над регионами России за ночь сбили 117 беспилотников Политика, 07:21
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Над пятью районами Ростовской области сбили беспилотники Политика, 07:14
Экс-куратор МАГАТЭ заявил об утрате файлов по ядерному диалогу СССР и США Политика, 07:05
Экс-куратор проверок МАГАТЭ — о риске удвоения боеголовок у России и СШАПодписка на РБК, 07:04
Безос сравнил ИИ с «промышленным пузырем» Технологии и медиа, 07:01
Bloomberg сообщил о предложении Китая инвестировать в США $1 трлн Бизнес, 06:51
Оператор объяснил, почему тарифы на вывоз мусора не вырастут в десять раз Общество, 05:57
Второй аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 05:50