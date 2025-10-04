В Волгоградской области начался пожар после падения обломков БПЛА

В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА, при падении обломков загорелась сухая растительность, сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА в Кумылженском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, пострадавших нет.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в пяти районах. По его информации, никто не пострадал. Из-за обломков сбитых БПЛА в поле в Чертковском районе загорелась трава. Пожар потушили на площади 600 кв. м.

В небе над Киришами Ленинградской области было сбито семь дронов , рассказал ранее губернатор Александр Дрозденко. Он также сообщил о ликвидации пожара в промзоне.

Всего в ночь на 4 октября средства ПВО сбили над регионами России 117 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.