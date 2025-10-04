В Волгоградской области начался пожар после падения обломков БПЛА
В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА, при падении обломков загорелась сухая растительность, сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Бочаров.
«В результате падения обломков БПЛА в Кумылженском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, пострадавших нет.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в пяти районах. По его информации, никто не пострадал. Из-за обломков сбитых БПЛА в поле в Чертковском районе загорелась трава. Пожар потушили на площади 600 кв. м.
В небе над Киришами Ленинградской области было сбито семь дронов, рассказал ранее губернатор Александр Дрозденко. Он также сообщил о ликвидации пожара в промзоне.
Всего в ночь на 4 октября средства ПВО сбили над регионами России 117 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов