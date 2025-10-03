 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В пермских Березниках оцепили поврежденный при атаке беспилотников дом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Жилой дом в Березниках Пермского края, который пострадал при атаке дронов Вооруженных сил Украины на регион, оцепили, заявил мэр Алексей Казаченко в своем телеграм-канале.

«Жилой двухквартирный дом на улице Большевистской оцеплен, выставлена охрана. Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия», — написал он.

Мэр добавил, что держит ситуацию под личным контролем. Всем нуждающимся предоставлено временное жилье, решается вопрос о выплатах.

Пермский завод «Азот» приостанавливал работу из-за дронов
Политика
Фото:azot.uralchem / VK

О ночной атаке на Пермский край ранее сообщил глава региона Дмитрий Махонин. В результате налета дронов в городе Березники пострадал двухквартирный жилой дом. На месте развернут оперативный штаб.

Он добавил, что краевое министерство труда и соцразвития проработает вопрос компенсации потерянного имущества. Средства на это выделят из регионального бюджета.

Из-за атаки на Пермский край в регионе останавливал свою работу завод «Азот» группы «Уралхим», где производят аммиачную селитру, используемую для удобрений и взрывчатки. Также в пермском аэропорту Большое Савино задержали вылет и прилет шести рейсов. Еще два авиарейса были отменены.

Минувшей ночью средства ПВО сбили над российскими регионами 20 украинских дронов. По данным Минобороны, девять дронов уничтожили над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Белгородской области. Еще три беспилотника уничтожили над Крымом и один — над Курской областью.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Пермский край мэры дроны ВСУ жилье оцепление
