В пермских Березниках оцепили поврежденный при атаке беспилотников дом
Жилой дом в Березниках Пермского края, который пострадал при атаке дронов Вооруженных сил Украины на регион, оцепили, заявил мэр Алексей Казаченко в своем телеграм-канале.
«Жилой двухквартирный дом на улице Большевистской оцеплен, выставлена охрана. Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия», — написал он.
Мэр добавил, что держит ситуацию под личным контролем. Всем нуждающимся предоставлено временное жилье, решается вопрос о выплатах.
О ночной атаке на Пермский край ранее сообщил глава региона Дмитрий Махонин. В результате налета дронов в городе Березники пострадал двухквартирный жилой дом. На месте развернут оперативный штаб.
Он добавил, что краевое министерство труда и соцразвития проработает вопрос компенсации потерянного имущества. Средства на это выделят из регионального бюджета.
Из-за атаки на Пермский край в регионе останавливал свою работу завод «Азот» группы «Уралхим», где производят аммиачную селитру, используемую для удобрений и взрывчатки. Также в пермском аэропорту Большое Савино задержали вылет и прилет шести рейсов. Еще два авиарейса были отменены.
Минувшей ночью средства ПВО сбили над российскими регионами 20 украинских дронов. По данным Минобороны, девять дронов уничтожили над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Белгородской области. Еще три беспилотника уничтожили над Крымом и один — над Курской областью.
