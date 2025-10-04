Над регионами России за ночь сбили 117 беспилотников
Средства противовоздушной обороны в ночь на 4 октября отразили атаку 117 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Над территорией Брянской области перехватили и уничтожили большинство из них — 27 БПЛА, в Волгоградской области сбили 16 дронов, над Курской областью и Крымом — по 15. Еще 11 беспилотников пришлись на Ростовскую область. В Воронежской и Белгородской областях отразили налет десяти и восьми БПЛА соответственно, в Ленинградской и Калужской — шесть и четыре.
Кроме того, в Новгородской области и над акваторией Черного моря сбили по два дрона, над территорией Смоленской области — один.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале заверил, что пострадавших в результате налета нет. Повреждения получило промышленное здание, крыша которого повреждена, а ряд стекол был выбит. Крыша хозпостройки в другом частном домовладении также была повреждена.
«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — предупредил Гусев.
В Калужской области дроны сбили над тремя районами — Боровским, Кировским и Хвастовичским, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. «На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — добавил он.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь ранним утром 4 октября сообщил, что сразу пять районов региона подверглись налету. Обошлось без пострадавших. В Чертковском районе загорелась трава, жители трех хуторов остались без света.
На фоне угроз атаки дронов Вооруженных сил Украины регулярно приостанавливают свою работу российские аэропорты. Так, накануне вечером, 3 октября, прем и выпуск судов ограничили аэропорты Волгограда, Саратова и Калуги. Позднее, в 4:35 мск, работу приостановили нижегородский, а затем и казанский аэропорты.
