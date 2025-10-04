 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В небе над Ленобластью сбили семь дронов

Губернатор Дрозденко: в небе над Киришами Ленобласти сбили семь дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В небе над Киришами Ленинградской области сбито семь дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.

По его словам, пожар в промзоне потушили.

«По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет», — написал Дрозденко.

За ночь над регионами России уничтожили 20 украинских беспилотников
Политика
Фото:Минобороны России

Ночью он сообщил об отражении атаки над городом и пожаре в промзоне. Перед этим глава региона предупредил об опасности атаки БПЛА и возможном замедлении мобильного интернета.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Ленинградская область Александр Дрозденко беспилотники
