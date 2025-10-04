В небе над Ленобластью сбили семь дронов
В небе над Киришами Ленинградской области сбито семь дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.
По его словам, пожар в промзоне потушили.
«По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет», — написал Дрозденко.
Ночью он сообщил об отражении атаки над городом и пожаре в промзоне. Перед этим глава региона предупредил об опасности атаки БПЛА и возможном замедлении мобильного интернета.
