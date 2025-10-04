Над пятью районами Ростовской области сбили беспилотники

В Ростовской области средства противовоздушной обороны в ночь на 4 октября отразили атаку беспилотников, перехватив и уничтожив дроны над пятью районами региона: Новошахтинским, Каменским, Шолоховским, Миллеровским и Чертковским. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.



По его информации, никто не пострадал, однако из-за обломков сбитых БПЛА в поле в Чертковском районе загорелась трава. Пожар потушили на площади 600 кв. м. Также в результате налета без электроэнергии остались жители трех хуторов — Терновского, Маньковского и Сидоровского.

Ранее, 1 октября, в Ростовской области ПВО отразила атаку украинских беспилотников в Верхнедонском и Миллеровском районах, а также в Шолоховском, где наряду с Верхнедонским в результате налета произошло отключение электроэнергии, затронувшее ряд поселков.

Позднее Минобороны в сводке о сбитых беспилотниках сообщило, что из 85 уничтоженных в ночь на 2 октября дронов семь пришлось на Ростовскую область.