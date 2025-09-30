 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Три пожара возникло в результате атак дронов на Ростовскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО в ночь на 30 сентября уничтожили и перехватили БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районе Ростовской области, в результате атак возникло три пожара, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он отметил, что в Чертковском районе в поле загорелась трава, пожарные потушили пламя. «В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара. Оба к утру локализованы», — добавил Слюсарь.

Он подчеркнул, что никто не пострадал.

Материал дополняется

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Софья Полковникова
Ростовская область Юрий Слюсарь дроны
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
