Три пожара возникло в результате атак дронов на Ростовскую область
Силы ПВО в ночь на 30 сентября уничтожили и перехватили БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районе Ростовской области, в результате атак возникло три пожара, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Он отметил, что в Чертковском районе в поле загорелась трава, пожарные потушили пламя. «В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара. Оба к утру локализованы», — добавил Слюсарь.
Он подчеркнул, что никто не пострадал.
Материал дополняется
