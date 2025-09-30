Три пожара возникло в результате атак дронов на Ростовскую область

Силы ПВО в ночь на 30 сентября уничтожили и перехватили БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районе Ростовской области, в результате атак возникло три пожара, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он отметил, что в Чертковском районе в поле загорелась трава, пожарные потушили пламя. «В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара. Оба к утру локализованы», — добавил Слюсарь.

Он подчеркнул, что никто не пострадал.

Материал дополняется