Военная операция на Украине⁠,
В трех районах Ростовской области отразили атаки беспилотников

Военная операция на Украине

В Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

В результате падения дрона на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе загорелись сухая растительность и кровля здания.

«Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали», — уточнил губернатор.

Также Слюсарь сообщил об отключении электричества в нескольких поселках Верхнедонского и Шолоховского районов. На момент публикации энергоснабжение восстановлено по резервной схеме.

В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В ночь на 1 сентября для обеспечения безопасности вводились ограничительные меры в аэропортах Волгограда и Саратова. На момент публикации временный запрет на полеты продолжает действовать.

Вечером 30 сентября в селе Березовка Белгородской области дрон ВСУ повредил инфраструктурный объект. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, предварительно, никто не пострадал. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.

Также беспилотники повредили частные дома, автомобили, фермерское хозяйство и гараж еще в пяти муниципалитетах — в городе Шебекино, в Грайворонском и Валуйском округах, а также в Краснояружском и Волоконовском районах.

