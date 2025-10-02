Над регионами России за ночь уничтожили 85 беспилотников ВСУ
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны.
Из них сбили:
- 38 — над Воронежской областью;
- 13 — над Крымом;
- 11 — над Белгородской областью;
- 10 — над Саратовской областью;
- 7 — над Ростовской областью;
- 4 — над Волгоградской областью;
- 2 — над Пензенской областью.
Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки на регион повреждены два частных дома, в одном выбило стекла, в другом домовладении пострадали хозяйственные постройки и машина. По его словам, пострадавших нет. Губернатор не уточнил, в каких именно местах произошли повреждения. Ранее ночью он сообщал об уничтожении более десяти БПЛА над двумя районами региона.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что военные уничтожили украинские дроны в небе над Верхнедонским, Шолоховским, Миллеровским и Чертковским районами. По его словам, никто не пострадал в результате атаки, разрушений также нет.
