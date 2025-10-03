 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Адвокат Сулейманова заявил, что тот не признает вину в заказном убийстве

Ибрагим&nbsp;Сулейманов
Ибрагим Сулейманов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

Обвиняемый по делу об убийстве бизнесмен Ибрагим Сулейманов не признает свою вину, сообщил его адвокат журналистам, передает корреспондент РБК.

«Комментировать, собственно, нечего», — сказал адвокат, отметив, что защита намерена обжаловать приговор бизнесмену. «Нет», — ответил юрист на вопрос, признает ли Сулейманов свою вину.

Суд арестовал бизнесмена Сулейманова по делу об убийстве экс-главы ФСФО
Политика
Ибрагим&nbsp;Сулейманов

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова по ходатайству следствия. Ему предъявили обвинения ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

Как сообщают Baza и «Известия», Сулейманова, которого задержали 2 октября, подозревают в причастности к убийству главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам (ФСФО) Георгия Таля в 2004 году. «Коммерсант» и Shot также связывают его задержание с делом об убийстве профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова, совершенном в 1999 году.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и закрыл судебное заседание, так как  в деле фигурируют сведения, составляющие гостайну, а также потому, что не все соучастники преступления сейчас установлены.

Басманный суд ранее приговорил Сулейманова к 11 годам колонии за мошенничество и отмывание денег с ущербомболее $4,5 млн. На свободу он вышел досрочно по УДО.

Один из фигурантов дела Абакар Дарбишев скончался от сердечного приступа после задержания в Подмосковье. Согласно данным «РИА Новости», он являлся старшим родственником другого обвиняемого по этому делу — Мухаммеда Дарбишева, которого арестовали на два месяца по обвинению в покушении на убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно данным ТАСС и «Известий» Сулейманов совместно с родственником Расулом Сулеймановым был бенефициаром крупной IT-компании «Сирена-трэвел», разрабатывающей цифровые решения для авиации, включая систему бронирования «Леонардо».

По информации СПАРК, Сулейманов владеет долями в ООО «Миксвел» (24,8%) и ООО «Универсус» (40%), совладельцем которых также выступает Расул с долями примерно по 25% в каждой из компаний. Кроме того, Сулейманову принадлежит 37,5% в ООО «Авто Вал» — организации, которая, в свою очередь, фигурировала в числе совладельцев «Сирена-трэвел».

