Суд арестовал бизнесмена Сулейманова по делу об убийстве экс-главы ФСФО

Сулейманову вменяется организация двух убийств и покушение на убийство. Басманный суд арестовал его на два месяца. Вины по инкриминируемым преступлениям бизнесмен не признает

Ибрагим Сулейманов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал бизнесмена Ибрагима Сулейманова, передает корреспондент РБК. Ему вменяется организация двух убийств и покушение на убийство. В СИЗО Сулейманов пробудет два месяца, до 2 декабря.

Сулейманов был задержан накануне, 2 октября. Обвинения ему предъявлены по ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК. Вины по инкриминируемым преступлениям Сулейманов не признает, сообщил его адвокат.

Baza и «Известия» писали, что дело связано с убийством бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам (ФСФО) Георгия Таля. По информации «Коммерсанта» и Shot, Сулейманова также подозревают в причастности к убийству профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова. Преступления были совершены в 1999 и 2004 годах.

В начале судебного заседания следователь ходатайствовал о закрытии процесса в связи с тем, что на данном этапе не установлены все соучастники преступления, и материалы содержат охраняемую тайну. Судья ходатайство следствия удовлетворил.

Покушение на Георгия Таля совершили возле дома 18, к. 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, после чего скрылся с места преступления на автомобиле ВАЗ-2110 зеленого цвета. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли. Нападение на председателя профкома «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова было совершено, когда он возвращался домой на улицу Гарибальди. В подъезде неизвестный нанес ему 12 ножевых ранений, большинство из которых были смертельными.

Сулейманов ранее уже был осужден Басманным судом на 11 лет лишения свободы по чч. 1 и 4 ст. 159 УК (мошенничество) и по ст. 174 УК (отмывание денежных средств). Ущерб был оценен в более $4,5 млн. Сулейманов вышел из колонии по УДО.

Ибрагиму Сулейманову 58 лет. С 1990-х годов занимался бизнесом в сфере транспорта и авиации. ТАСС и «Известий» писали, что Сулейманов совместно с родственником Расулом Сулеймановым был бенефициаром крупной IT-компании «Сирена-трэвел», разрабатывающей цифровые решения для авиации, включая систему бронирования «Леонардо».

Согласно данным системы СПАРК, Сулейманову также принадлежат доли в ООО «Миксвел» (24,8%) и ООО «Универсус» (40%), совладельцем которых выступает Расул с долями примерно по 25% в каждой из компаний. Кроме того, Сулейманову принадлежит 37,5% в ООО «Авто Вал» — организации, которая, в свою очередь, фигурировала в числе совладельцев «Сирена-трэвел».