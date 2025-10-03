Суд закрыл заседание о мере пресечения для «миллиардера» Сулейманова

Бизнесмен Ибрагим Сулейманов (Фото: Надежда Сарсания / РБК)

Заседание о мере пресечения для бизнесмена Ибрагима Сулейманова, которого задержали по делу об убийстве экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам (ФСФО) в 2004 году, пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент РБК из зала суда.



Суд удовлетворил ходатайство следствия, по словам представителя которого, материалы по делу Сулейманова содержат «охраняемую тайну».

По данным «Известий», задержание Сулейманова 2 октября связано с убийством, совершенным 21 год назад. Речь идет о заказном убийстве экс-главы ФСФО Георгия Таля.

Покушение произошло 28 апреля 2004 года на Старой Басманной улице в Москве: неизвестный произвел четыре выстрела, две пули попали в жертву. Несмотря на срочную госпитализацию, чиновник скончался. Следствие предполагает, что Сулейманов был заказчиком убийства.

Материал дополняется