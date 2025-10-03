Суд закрыл заседание о мере пресечения для «миллиардера» Сулейманова
Заседание о мере пресечения для бизнесмена Ибрагима Сулейманова, которого задержали по делу об убийстве экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам (ФСФО) в 2004 году, пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент РБК из зала суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, по словам представителя которого, материалы по делу Сулейманова содержат «охраняемую тайну».
По данным «Известий», задержание Сулейманова 2 октября связано с убийством, совершенным 21 год назад. Речь идет о заказном убийстве экс-главы ФСФО Георгия Таля.
Покушение произошло 28 апреля 2004 года на Старой Басманной улице в Москве: неизвестный произвел четыре выстрела, две пули попали в жертву. Несмотря на срочную госпитализацию, чиновник скончался. Следствие предполагает, что Сулейманов был заказчиком убийства.
Материал дополняется
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов