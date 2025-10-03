 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд закрыл заседание о мере пресечения для «миллиардера» Сулейманова

Бизнесмен Ибрагим Сулейманов
Бизнесмен Ибрагим Сулейманов (Фото: Надежда Сарсания / РБК)

Заседание о мере пресечения для бизнесмена Ибрагима Сулейманова, которого задержали по делу об убийстве экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам (ФСФО) в 2004 году, пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент РБК из зала суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, по словам представителя которого, материалы по делу Сулейманова содержат «охраняемую тайну».

В Москве задержали «миллиардера» по подозрению в убийстве экс-главы ФСФО
Общество
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

По данным «Известий», задержание Сулейманова 2 октября связано с убийством, совершенным 21 год назад. Речь идет о заказном убийстве экс-главы ФСФО Георгия Таля.

Покушение произошло 28 апреля 2004 года на Старой Басманной улице в Москве: неизвестный произвел четыре выстрела, две пули попали в жертву. Несмотря на срочную госпитализацию, чиновник скончался. Следствие предполагает, что Сулейманов был заказчиком убийства.

Материал дополняется

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Надежда Сарсания
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Биткоин выше $120 тыс. и рекорд сложности майнинга. События крипторынка Крипто, 18:33
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Хинштейн сообщил о двух раненных при ударе украинского дрона Политика, 18:29
На Пхукете во время купания в Андаманском море утонул россиянин Общество, 18:25
WSJ рассказала о 50-километровом украинском «поясе крепостей» в Донбассе Политика, 18:24
Иван Емельяненко в ноябре проведет первый бой после выхода из тюрьмы Спорт, 18:20
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
РКН назвал добавление бота в телеграм-канал единственным путем маркировки Технологии и медиа, 18:09
Суд закрыл заседание о мере пресечения для «миллиардера» Сулейманова Общество, 18:08
Неопознанные дроны над Мюнхеном сначала появлялись над военной базой Политика, 18:06
Официальный курс доллара приблизился к ₽82 Инвестиции, 18:01
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
В ЦБ рассказали, на что могут повлиять призывы к снижению ставки Экономика, 17:58
«Пока я снимал, я был абсолютно свободен»: памяти Марлена Хуциева Общество, 17:57 