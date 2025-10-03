 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Фигурант дела бизнесмена Сулейманова умер после задержания

Фигурант дела бизнесмена Сулейманова Дарбишев умер после задержания
Суд арестовал на два месяца фигуранта дела Сулейманова Муххамеда Дарбишева. Его старший родственник Абакар Дарбишев умер от сердечного приступа после того, как его задержали. Самому Сулейманову также потребовалась помощь врачей
Ибрагим Сулейманов
Ибрагим Сулейманов (Фото: Надежда Сарсания / РБК)

Абакар Дарбишев, один из фигурантов дела миллиардера Ибрагима Сулейманова, подозреваемого в убийстве, умер после задержания из-за сердечного приступа. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источник.

«Дарбишева задержали в Подмосковье, после задержания он скончался. Причина — сердечный приступ», — сказал собеседник.

О смерти Дарбишева также сообщило издание «Коммерсантъ». По его информации, операция по задержанию Дарбишева проводилась сотрудниками МВД, ФСБ и СКР 1 октября. Спецназ задержал его, после чего следователи провели обыск дома у фигуранта.

В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что суд избрал меру пресечения по делу о покушении на убийство Муххамеду Дарбишеву. «РИА Новости» называют Абакара Дарбишева его старшим родственником.

Мухаммеда Дарбишева арестовали на два месяца по обвинению в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным издания, медицинская помощь из-за проблем с сердцем потребовалась также Ибрагиму Сулейманову, которого после обыска доставили в ИВС ГУ МВД по Москве на Петровку, 38.

РБК обратился за комментарием в СК.

Сулейманова задержали в Москве 2 октября. Как писали «Известия» и Baza, его дело связано с преступлением, совершенном 21 год назад — убийством экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам (ФСФО) Георгия Таля. Нападение произошло в апреле 2004 года на Старой Басманной улице в центре Москвы. В Таля выстрелили четыре раза, две пули ранили его. Пострадавшего доставили в больницу, но не смогли спасти.

В Москве задержали «миллиардера» по подозрению в убийстве экс-главы ФСФО
Общество
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

