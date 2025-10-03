Фигурант дела бизнесмена Сулейманова умер после задержания
Абакар Дарбишев, один из фигурантов дела миллиардера Ибрагима Сулейманова, подозреваемого в убийстве, умер после задержания из-за сердечного приступа. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источник.
«Дарбишева задержали в Подмосковье, после задержания он скончался. Причина — сердечный приступ», — сказал собеседник.
О смерти Дарбишева также сообщило издание «Коммерсантъ». По его информации, операция по задержанию Дарбишева проводилась сотрудниками МВД, ФСБ и СКР 1 октября. Спецназ задержал его, после чего следователи провели обыск дома у фигуранта.
В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что суд избрал меру пресечения по делу о покушении на убийство Муххамеду Дарбишеву. «РИА Новости» называют Абакара Дарбишева его старшим родственником.
Мухаммеда Дарбишева арестовали на два месяца по обвинению в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным издания, медицинская помощь из-за проблем с сердцем потребовалась также Ибрагиму Сулейманову, которого после обыска доставили в ИВС ГУ МВД по Москве на Петровку, 38.
РБК обратился за комментарием в СК.
Сулейманова задержали в Москве 2 октября. Как писали «Известия» и Baza, его дело связано с преступлением, совершенном 21 год назад — убийством экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам (ФСФО) Георгия Таля. Нападение произошло в апреле 2004 года на Старой Басманной улице в центре Москвы. В Таля выстрелили четыре раза, две пули ранили его. Пострадавшего доставили в больницу, но не смогли спасти.
