FT узнала о «резком сдвиге» в окружении Трампа по отношению к России

FT: у администрации Трампа произошел резкий сдвиг по отношению к России

Окружение Трампа «радикально» изменило свое мнение по отношению к России, пишет FT. При этом в Вашингтоне считают, что США не должны финансировать Киев

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В окружении президента США Дональда Трампа произошло «радикальное изменение» позиции по отношению к России, пишет Financial Times со ссылкой на источники. При этом американский лидер все еще против, чтобы помощь Украине финансировал Вашингтон.

Трамп хочет, чтобы союзники Киева по НАТО закупали вооружение у США и потом передавали Украине. По данным издания, глава Белого дома также уже поручил военным готовиться к предоставлению Украине дополнительных разведданных, чтобы помочь в точном наведении ударов.

Как ранее писала Financial Times, некоторые люди в окружении Трампа считают, что предоставление Украине крылатых ракет Tomahawk не изменит военный баланс существенно. Кроме того, Вашингтон уже оказывает разведывательную поддержку Украине, но новые меры могут помочь Киеву лучше прокладывать маршруты ударов, что повысит эффективность имеющихся у него дальнобойных беспилотников и ракет.

Газета The Wall Street Journal узнала, что президент Украины Владимир Зеленский запросил у Трампа ракеты большой дальности и разрешение использовать их для ударов по России во время Генассамблеи ООН 23 сентября. Глава США сказал, что не возражает, но на их встрече точного одобрения на это не дал.

После этого спецпосланник Трампа Кит Келлог подчеркнул, что США не запрещают Украине наносить удары вглубь России. При этом еще в декабре 2024-го Трамп опасался, что такое решение приведет к эскалации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, предупредил, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk (имеют дальность до 2,5 тыс. км).

Президент России Владимир Путин год назад также говорил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют».