Келлог заявил, что США не запрещают Украине наносить удары вглубь России
Власти США не препятствуют украинским ударам вглубь территории России, заявил Fox News спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог.
У Келлога спросили, заключается ли позиция президента в том, что украинские военные могут наносить такие удары. Спецпосланник сказал, что, с учетом высказываний Трампа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, «ответ на этот вопрос — да, используйте возможности, чтобы наносить удары вглубь».
Келлог напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский на встрече с Трампом попросил о передаче Киеву ракет Tomahawk (дальность полета до 2,5 тыс. км). По словам спецпосланника, решения по этому поводу еще нет. Вэнс ранее говорил, что вопрос обсуждается.
По данным The Wall Street Journal, в ходе переговоров в кулуарах ООН Зеленский призвал Трампа разрешить использование ракет большой дальности для ударов по целям внутри России. Республиканец ответил, что не возражает против этой идеи, хотя два источника издания сказали, что американский лидер не брал на себя никаких обязательств по отмене запрета США на подобные атаки.
Российский президент Владимир Путин говорил, что разрешение Украине бить по России дальнобойным оружием будет означать, что с ней «воюют страны НАТО». В Кремле называли снятие ограничений на дальность ударов «достаточно опасным» решением, которое идет вразрез с усилиями по урегулированию конфликта.
