Bild: служащие бундесвера не могут сбивать дроны над Германией

Фото: Patrick Seeger / dpa / Global Look Press

Германия лишена полноценной системы против беспилотников, ее армия не в состоянии уничтожать дроны, пишет немецкий таблоид Bild.

Войска противовоздушной обороны ФРГ были расформированы в 2010 году, а система защиты от беспилотников до сих пор находится на стадии разработки.

«И практически невозможно безопасно сбивать объекты над населенными пунктами и во время полетов гражданской авиации. Обломки и снаряды будут бесконтрольно падать на землю и, по всей вероятности, даже поражать людей», — сказано в публикации.

В последние месяцы в Германии неоднократно замечали неопознанные дроны, в том числе рядом со стратегической инфраструктурой и военными объектами, в частности, у полигонов, где проходят учения украинских военных. К примеру, в ночь на 27 сентября на севере Германии были обнаружены «рои беспилотников», в том числе над военными объектами.

МВД Германии разрабатывает план по защите от подозрительных беспилотников и планирует наделить бундесвер правом их уничтожения. В ведомстве заявили, что страна является целью гибридной угрозы.

Кремль называл уткой сообщения, что российские разведывательные дроны летают над маршрутами поставок американских вооружений в Германии. Немецкая разведка полагает, что по крайней мере часть полетов могла осуществляться с кораблей в Балтийском море.