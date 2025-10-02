Bild узнал о неготовности военных Германии к уничтожению дронов
Германия лишена полноценной системы против беспилотников, ее армия не в состоянии уничтожать дроны, пишет немецкий таблоид Bild.
Войска противовоздушной обороны ФРГ были расформированы в 2010 году, а система защиты от беспилотников до сих пор находится на стадии разработки.
«И практически невозможно безопасно сбивать объекты над населенными пунктами и во время полетов гражданской авиации. Обломки и снаряды будут бесконтрольно падать на землю и, по всей вероятности, даже поражать людей», — сказано в публикации.
В последние месяцы в Германии неоднократно замечали неопознанные дроны, в том числе рядом со стратегической инфраструктурой и военными объектами, в частности, у полигонов, где проходят учения украинских военных. К примеру, в ночь на 27 сентября на севере Германии были обнаружены «рои беспилотников», в том числе над военными объектами.
МВД Германии разрабатывает план по защите от подозрительных беспилотников и планирует наделить бундесвер правом их уничтожения. В ведомстве заявили, что страна является целью гибридной угрозы.
Кремль называл уткой сообщения, что российские разведывательные дроны летают над маршрутами поставок американских вооружений в Германии. Немецкая разведка полагает, что по крайней мере часть полетов могла осуществляться с кораблей в Балтийском море.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов