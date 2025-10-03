 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Задержанный во Франции и шедший из России танкер Boracay покинул порт

Сюжет
Война санкций
Танкер Boracay
Танкер Boracay (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

В ночь на пятницу, 3 октября, шедший из России нефтяной танкер Boracay после задержания у берегов порта Сен-Назер на западном побережье Франции направился к Суэцкому каналу в Египте. Это следует из данных сервиса для отслеживания судов в режиме реального времени Vesselfinder.

Судно под флагом Бенина движется со скорость примерно 11 узлов (около 20 км/ч) и может достичь Суэцкого канала за 11 дней, рассчитал сервис.

В конце сентября 2025 года танкер, находящийся под санкциями Евросоюза и Великобритании, покинул порт Приморск в Ленинградской области и направился в Вадинар на северо-западе Индии. 1 октября стало известно, что Boracay был перехвачен французскими военными в нейтральных водах недалеко от Сен-Назера. По версии французских властей, экипаж не смог предоставить данные о принадлежности судна и не подчинился распоряжению.

Танкер фигурирует в датском расследовании появления дронов над Данией в 20-х числах сентября. Беспилотники были замечены в небе нескольких аэропортов и над  военными объектами. Москва отвергает причастность к этим БПЛА. 

Панама ужесточила регистрацию танкеров для борьбы с теневым флотом
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 2 октября назвал пиратством захват Boracay в нейтральных водах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о запланированной встрече начальников генеральных штабов стран Европы и представителей НАТО в ближайшие недели «для разработки совместных действий» против теневого флота России.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
нефтетанкер Эмманюэль Макрон Владимир Путин Франция теневой флот санкции против России
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
