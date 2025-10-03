Задержанный во Франции и шедший из России танкер Boracay покинул порт

Танкер Boracay (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

В ночь на пятницу, 3 октября, шедший из России нефтяной танкер Boracay после задержания у берегов порта Сен-Назер на западном побережье Франции направился к Суэцкому каналу в Египте. Это следует из данных сервиса для отслеживания судов в режиме реального времени Vesselfinder.

Судно под флагом Бенина движется со скорость примерно 11 узлов (около 20 км/ч) и может достичь Суэцкого канала за 11 дней, рассчитал сервис.

В конце сентября 2025 года танкер, находящийся под санкциями Евросоюза и Великобритании, покинул порт Приморск в Ленинградской области и направился в Вадинар на северо-западе Индии. 1 октября стало известно, что Boracay был перехвачен французскими военными в нейтральных водах недалеко от Сен-Назера. По версии французских властей, экипаж не смог предоставить данные о принадлежности судна и не подчинился распоряжению.

Танкер фигурирует в датском расследовании появления дронов над Данией в 20-х числах сентября. Беспилотники были замечены в небе нескольких аэропортов и над военными объектами. Москва отвергает причастность к этим БПЛА.

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 2 октября назвал пиратством захват Boracay в нейтральных водах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о запланированной встрече начальников генеральных штабов стран Европы и представителей НАТО в ближайшие недели «для разработки совместных действий» против теневого флота России.