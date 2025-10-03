В Пермском крае в результате атаки дронов пострадал жилой дом
В результате ночной атаки беспилотников на город Березники Пермского края пострадал двухквартирный жилой дом, сообщил в телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин.
«К счастью, жертв нет. Жильцам пострадавшего в результате атаки БПЛА дома предоставлено маневренное жилье», — написал губернатор.
На месте продолжают работу экстренные службы, развернут оперативный штаб.
Краевое министерство труда и социального развития проработает вопрос компенсации потерянного имущества. Средства на это выделят из регионального бюджета, сообщил Махонин.
Кроме того, в результате атаки БПЛА произошла кратковременная остановка технологического цикла в филиале «Азот» ОХК «Уралхим», где здесь производят аммиачную селитру, используемую для удобрений и взрывчатки. Сейчас предприятие работает в штатном режиме.
В регионе в ночь на 3 октября был объявлен режим беспилотной опасности, он действовал до 5:15 мск.
