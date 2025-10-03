 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Пермском крае в результате атаки дронов пострадал жилой дом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В результате ночной атаки беспилотников на город Березники Пермского края пострадал двухквартирный жилой дом, сообщил в телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин.

«К счастью, жертв нет. Жильцам пострадавшего в результате атаки БПЛА дома предоставлено маневренное жилье», — написал губернатор.

На месте продолжают работу экстренные службы, развернут оперативный штаб.

Пермский производитель взрывчатки приостанавливал работу из-за дронов
Политика
Фото:azot.uralchem / VK

Краевое министерство труда и социального развития проработает вопрос компенсации потерянного имущества. Средства на это выделят из регионального бюджета, сообщил Махонин.

Кроме того, в результате атаки БПЛА произошла кратковременная остановка технологического цикла в филиале «Азот» ОХК «Уралхим», где здесь производят аммиачную селитру, используемую для удобрений и взрывчатки. Сейчас предприятие работает в штатном режиме.

В регионе в ночь на 3 октября был объявлен режим беспилотной опасности, он действовал до 5:15 мск.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
БПЛА Военная операция на Украине Пермский край дроны
