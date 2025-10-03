 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Пермский производитель взрывчатки приостанавливал работу из-за дронов

В Пермском крае завод по выпуску взрывчатки приостанавливал работу из-за дронов

На заводе «Азот» в Березниках Пермского края была кратковременная остановка технологического цикла из-за атаки дронов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в телеграм-канале.

«На «Азоте» была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», — написал он.

«Азот» — единственный в России производитель высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Основная продукция, которую производит филиал, — это аммиачная селитра, аммиак жидкий технический, аммиачная вода, карбамид, азотная кислота, нитрит-нитратные соли.

Материал дополняется

