Пермский производитель взрывчатки приостанавливал работу из-за дронов
На заводе «Азот» в Березниках Пермского края была кратковременная остановка технологического цикла из-за атаки дронов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в телеграм-канале.
«На «Азоте» была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», — написал он.
«Азот» — единственный в России производитель высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Основная продукция, которую производит филиал, — это аммиачная селитра, аммиак жидкий технический, аммиачная вода, карбамид, азотная кислота, нитрит-нитратные соли.
Материал дополняется
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов