За ночь над регионами России уничтожили 20 украинских беспилотников

За прошедшую ночь средства ПВО сбили над российскими регионами 20 украинских дронов, сообщило Минобороны.

Беспилотники были уничтожены в период с 23:00 мск 2 октября до 07:00 мск 3 октября. Девять дронов сбили над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Белгородской области.

Еще три беспилотника уничтожили над территорией Республики Крым и один — над Курской областью.

С 21:30 до 23:00 мск 2 октября российские силы ПВО сбили три беспилотника : два — над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым.

На фоне угроз атак беспилотников ночью 3 октября вводились временные ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Геленджика. Во время ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.