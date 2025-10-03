За ночь над регионами России уничтожили 20 украинских беспилотников
За прошедшую ночь средства ПВО сбили над российскими регионами 20 украинских дронов, сообщило Минобороны.
Беспилотники были уничтожены в период с 23:00 мск 2 октября до 07:00 мск 3 октября. Девять дронов сбили над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Белгородской области.
Еще три беспилотника уничтожили над территорией Республики Крым и один — над Курской областью.
С 21:30 до 23:00 мск 2 октября российские силы ПВО сбили три беспилотника: два — над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым.
На фоне угроз атак беспилотников ночью 3 октября вводились временные ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Геленджика. Во время ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов