 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над регионами России уничтожили 20 украинских беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

За прошедшую ночь средства ПВО сбили над российскими регионами 20 украинских дронов, сообщило Минобороны.

Беспилотники были уничтожены в период с 23:00 мск 2 октября до 07:00 мск 3 октября. Девять дронов сбили над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Белгородской области.

Еще три беспилотника уничтожили над территорией Республики Крым и один — над Курской областью.

Над регионами России за ночь уничтожили 85 беспилотников ВСУ
Политика
Фото:Василий Батанов / РИА Новости

С 21:30 до 23:00 мск 2 октября российские силы ПВО сбили три беспилотника: два — над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым.

На фоне угроз атак беспилотников ночью 3 октября вводились временные ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Геленджика. Во время ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
беспилотники дроны Россия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки дронов
Политика
За два часа над Черным морем силы ПВО сбили 11 украинских дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Пермский производитель взрывчатки приостанавливал работу из-за дронов Политика, 07:40
Игроки на Мосбирже ждут ослабления доллара США. Надолго ли окреп рубльПодписка на РБК, 07:30
Депутата ДНР обвинили в хищениях на курских фортификациях Политика, 07:23
За ночь над регионами России уничтожили 20 украинских беспилотников Политика, 07:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:13
Москвичам пообещали выходные без осадков Общество, 07:08
Как устроен криптокомплаенс в России и как его могут ужесточитьПодписка на РБК, 07:00
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В Индонезии назвали Россию стратегическим партнером с «особым статусом» Политика, 06:57
WP узнала о рекомендации не увольнять чиновников во время шатдауна в США Политика, 06:36
Нидерланды выступили против приема Украины в ЕС в обход Венгрии Политика, 06:24
Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили полеты Политика, 06:06
В Думе предложили упростить процедуру получения звания «Ветеран труда» Общество, 05:57
Пи Дидди в письме судье извинился и заявил, что «потерялся в наркотиках» Свое дело, 05:35
На синагогу в Манчестере напал британец с сирийскими корнями Общество, 05:12