След не помог спасателям найти пропавшую в Красноярском крае семью
Следы ребенка, замеченные во время поиска пропавшей в Красноярском крае семьи, не привели к ее обнаружению, сообщили ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в регионе.
«На данный момент найден маленький по размеру след, цепочка следов отработана и никуда не привела», — сказали там.
Об обнаружении следа ранее в четверг агентству сообщила гид по Кутурчинскому белогорью Наталья Мерецкая, помогающая с поисками семьи.
Семья из трех человек, включая пятилетнюю девочку, 28 сентября пропала во время туристического похода в Партизанском районе Красноярского края. Как сообщили в управлении СК по региону, они отправились в путь одни, после того как остальная группа отказалась от похода из-за штормового предупреждения. По данным следствия, супруги с дочерью пошли в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин.
В поисках семьи участвуют более 80 человек, также задействованы вертолет, самолет и беспилотники. К операции подключились добровольцы из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.
По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело. Как отмечает телеграм-канал Kras Mash, пропавшая женщина — психолог и коуч Ирина Усольцева из Железногорска. По данным «ЛизаАлерт», пропавших супругов зовут Ирина и Сергей Усольцевы.
