Общество⁠,
След не помог спасателям найти пропавшую в Красноярском крае семью

Следы ребенка, замеченные во время поиска пропавшей в Красноярском крае семьи, не привели к ее обнаружению, сообщили ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в регионе.

«На данный момент найден маленький по размеру след, цепочка следов отработана и никуда не привела», — сказали там.

Об обнаружении следа ранее в четверг агентству сообщила гид по Кутурчинскому белогорью Наталья Мерецкая, помогающая с поисками семьи.

Семья из трех человек, включая пятилетнюю девочку, 28 сентября пропала во время туристического похода в Партизанском районе Красноярского края. Как сообщили в управлении СК по региону, они отправились в путь одни, после того как остальная группа отказалась от похода из-за штормового предупреждения. По данным следствия, супруги с дочерью пошли в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин.

Вертолетный отряд привлекли для поисков пропавшей близ Красноярска семьи
Общество

В поисках семьи участвуют более 80 человек, также задействованы вертолет, самолет и беспилотники. К операции подключились добровольцы из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.

По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело. Как отмечает телеграм-канал Kras Mash, пропавшая женщина — психолог и коуч Ирина Усольцева из Железногорска. По данным «ЛизаАлерт», пропавших супругов зовут Ирина и Сергей Усольцевы.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Красноярский край исчезновение пропажа поход
