Вертолетный отряд привлекли для поисков пропавшей близ Красноярска семьи

Video

Малую авиацию привлекли к поискам пропавшей семейной пары с пятилетней дочерью на юге Красноярского края, сообщили РБК в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«К поиску привлечено авиационное крыло отряда «ЛизаАлерт» — вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел». Борт с 11 утра находится на месте поиска и отрабатывает задачи», — рассказали в спасательном отряде.

Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Кроме того, позже в поисках задействовали самолет, также на месте находится борт санавиации.

По данным «ЛизаАлерт», пропавшая семья — это семья Ирины и Сергея Усольцевых, отправившихся в поход со своей пятилетней дочерью Ариной неподалеку от поселка Кутурчин. В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю РБК сообщили: «Предварительно известно, что [пропавшие] уже занимались туризмом. То есть люди опытные. Машину оставили в Кутурчине, а дальше имеется свидетельство, что они шли с рюкзаками, ушли в лес. Об их пропаже заявили родственники. Семья не вышла на связь. Но там реально сложно со связью. Это настоящая тайга. Люди ранее уже ходили по туристическим маршрутам. Сейчас их 70 человек разыскивают».

На месте работают три поисковых отряда — «ЛизаАлерт», ПСГ «Сибирь», «Поиск пропавших детей», региональное отделение Российского Красного Креста, сотрудники служб — полиции, КГКУ «Спасатель», ГУ МЧС, Следственного комитета.

В совокупности на месте работают более 80 человек, говорится в сообщении спасательного отряда.

«ЛизаАлерт» отметила, что добровольцам остро необходимы проходимая техника — внедорожники, квадроциклы, а также люди, имеющие опыт походов и соответствующую экипировку. В штаб требуется топливо в канистрах, вода и питание для добровольцев.

Ранее в региональном управлении Следственного комитета (СК) сообщили, что в Красноярском крае пропала семья с пятилетним ребенком, отправившаяся 28 сентября в поход в районе поселка Кутурчин. Супруги 1961 и 1977 годов рождения и их дочь 2020 года рождения направлялись к горе Буратинка. О пропаже сообщил знакомый семьи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.