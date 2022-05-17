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Песков счел, что на Западе нет свободы СМИ и «идеальной демократии»

Фото: Jeenah Moon / Reuters
Фото: Jeenah Moon / Reuters

В западных странах нет ни свободы СМИ, ни идеальной демократии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время марафона «Новые горизонты». Трансляция шла в группе общества «Знание» во «ВКонтакте».

«Что касается свободы СМИ на Западе, это, наверное, эфемерное понятие сейчас для них. Я ответственно заявляю, я уверен в том, что в коллективном Западе и в их средствах массовой информации свободы СМИ не существует в идеальном понятии так же, как не существует идеальной демократии», — сказал он.

Песков добавил, что США ведут информационные войны, причем не только против России, но и воюют внутри страны друг с другом, с другими странами.

Кроме того, по его словам, Запад часто обвиняет Россию в отсутствии демократии. Однако она должна быть суверенной, то есть, основанной на традициях, ориентирах и уровне развития страны, счел Песков.

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С начала военной операции на Украине Роскомнадзор обязал СМИ ссылаться по этой теме только на данные официальных российских источников. Позже был принят закон об уголовной ответственности за ложную информацию о действиях Вооруженных сил России (о дискредитации). 

По подсчетам международной организации «Репортеры без границ», в 2021 году Россия занимала 150 место среди 180 стран по уровню свободы СМИ и находилась между Конго и Гондурасом. В этом году Россия опустилась на 155 место, уступив Белоруссии и Азербайджану и выиграв у Афганистана. США по этому показателю занимают 42 место, а страны Европы находятся во втором десятке. Больше всего свобода СМИ проявляется в странах Скандинавии.

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