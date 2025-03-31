 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента

Ле Пен и ее соратников обвинили в хищении почти €3 млн из-за фиктивного найма помощников для работы в Европарламенте. Приговор лишит ее права баллотироваться в президенты в 2027-м
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Глава фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента признаны виновными по делу о хищении средств этого законодательного органа, передает BFMTV.

Телеканал отмечает, что такое решение суда автоматически лишает ее права на участие в выборах. Прокуратура требовала для Ле Пен лишения права избираться на пять лет с немедленным вступлением приговора в силу (даже если будет апелляция), два года тюрьмы (с возможным смягчением наказания) и €300 тыс. штрафа. Наказание еще не объявлено.

Обвинение настаивает, что ультраправые создали «схему хищения» €21 тыс. в месяц, выделяемых ЕС каждому депутату для оплаты работы помощников. Всего по делу проходят 27 человек, их подозревают в фиктивном найме ассистентов в 2004–2016 годах. Помощники, как утверждается, на самом деле работали на партию «Национальный фронт» (FN, так RN называлась до 2018 года). Среди ассистентов Ле Пен (евродепутат в 2004–2017 годах) были сотрудница штаба FN в пригороде Парижа и телохранитель отца политической деятельницы Жан-Мари Ле Пена.

«Это незаконное присвоение средств, введенных в систему для уменьшения бремени партии», — посчитал суд. В общей сложности было похищено почти €3 млн за 11 лет.

Рискнет ли суд запретить Марин Ле Пен участие в президентских выборах
Политика
Марин Ле Пен

На фоне того, что из-за приговора Ле Пен может потерять право баллотироваться, она допускала, что кандидатом в президенты от RN в будущем станет Жордан Барделла — лидер партии, которому в этом году будет 30 лет (избираться в президенты Франции можно с 18 лет). Сама она говорила, что «не верит» в решение суда, которое лишит ее права избираться.

Ле Пен отрицала свою причастность к коррупционной схеме и обвиняла прокуроров в том, что они добиваются ее «политической смерти», требуя немедленного исполнения приговора. Ее союзники считают, что судебные органы «ведут охоту на ведьм» с целью ослабить влияние и популярность RN.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых

Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей

В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве

Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате

«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании

Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Марин Ле Пен Франция Европарламент приговор
Материалы по теме
Марин Ле Пен назвала жестоким решение США оставить Украину без помощи
Политика
Во Франции разгромили могилу основателя «Национального фронта» Ле Пена
Политика
Полуголая женщина прервала саммит в Мадриде с участием Орбана и Ле Пен
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Минобороны сообщило об уничтожении 150 украинских беспилотников за суткиПолитика, 13:38
Крупнейшие протесты в Турции за 10 лет. ФоторепортажПолитика, 13:30 
Двух жителей Приморья будут судить за совершенное 29 лет назад убийствоОбщество, 13:29
В ФРГ предложили заморозить финансирование стран, мешающих ЕСПолитика, 13:24
Какие возможности открывают для бизнеса из России рынок и экономика ИндииОтрасли, 13:21
Кабмин одобрил законопроект о новом основании для признания иноагентомПолитика, 13:21
Песков оценил возможность разговора Путина с «взбешенным» ТрампомПолитика, 13:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пользователи устали от сложных паролей. Как компании избавиться от нихPro, 13:20
Минобороны заявило о продолжении ударов ВСУ по российской энергетикеПолитика, 13:10
Марин Ле Пен отстранили от участия в выборахПолитика, 13:08
У стрелявшего по полицейским в Мурманске нашли украинский ИННОбщество, 13:04
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00
WTA сменила флаг бывшей первой ракетки России на австралийскийСпорт, 12:56
СК рассказал, сколько раз успел выстрелить мужчина с крыши в МурманскеОбщество, 12:56