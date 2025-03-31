Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента

Ле Пен и ее соратников обвинили в хищении почти €3 млн из-за фиктивного найма помощников для работы в Европарламенте. Приговор лишит ее права баллотироваться в президенты в 2027-м

Марин Ле Пен (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Глава фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента признаны виновными по делу о хищении средств этого законодательного органа, передает BFMTV.

Телеканал отмечает, что такое решение суда автоматически лишает ее права на участие в выборах. Прокуратура требовала для Ле Пен лишения права избираться на пять лет с немедленным вступлением приговора в силу (даже если будет апелляция), два года тюрьмы (с возможным смягчением наказания) и €300 тыс. штрафа. Наказание еще не объявлено.

Обвинение настаивает, что ультраправые создали «схему хищения» €21 тыс. в месяц, выделяемых ЕС каждому депутату для оплаты работы помощников. Всего по делу проходят 27 человек, их подозревают в фиктивном найме ассистентов в 2004–2016 годах. Помощники, как утверждается, на самом деле работали на партию «Национальный фронт» (FN, так RN называлась до 2018 года). Среди ассистентов Ле Пен (евродепутат в 2004–2017 годах) были сотрудница штаба FN в пригороде Парижа и телохранитель отца политической деятельницы Жан-Мари Ле Пена.

«Это незаконное присвоение средств, введенных в систему для уменьшения бремени партии», — посчитал суд. В общей сложности было похищено почти €3 млн за 11 лет.

На фоне того, что из-за приговора Ле Пен может потерять право баллотироваться, она допускала, что кандидатом в президенты от RN в будущем станет Жордан Барделла — лидер партии, которому в этом году будет 30 лет (избираться в президенты Франции можно с 18 лет). Сама она говорила, что «не верит» в решение суда, которое лишит ее права избираться.

Ле Пен отрицала свою причастность к коррупционной схеме и обвиняла прокуроров в том, что они добиваются ее «политической смерти», требуя немедленного исполнения приговора. Ее союзники считают, что судебные органы «ведут охоту на ведьм» с целью ослабить влияние и популярность RN.