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Политика ,  
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Кремль назвал «попранием демократических норм» приговор для Ле Пен

Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Вынесение приговора лидеру фракции правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен по делу о хищении средств Европарламента следует расценивать как попрание демократии в европейских странах. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм. <...> В целом наши наблюдения о европейских столицах говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса», — ответил Песков на вопрос журналиста с просьбой прокомментировать ситуацию.

Он отметил, что приговор Ле Пен является внутренним делом Франции и Россия не имеет намерений в это вмешиваться.

Марин Ле Пен отстранили от участия в выборах
Политика
Марин Ле Пен

Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента 31 марта признали виновными в хищении средств Европейского союза. Согласно информации BFMTV, суд установил, что партия создала схему, с помощью которой на протяжении нескольких лет незаконно использовались средства, выделяемые на оплату работы помощников.

Прокуратура потребовала для Ле Пен лишения права баллотироваться в президенты на пять лет, а также тюремного заключения на два года с возможным смягчением наказания и штрафом в размере €300 тыс.

Кремль назвал «попранием демократических норм» приговор для Ле Пен
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Обвинения касаются периода с 2004 по 2016 год, когда, по версии следствия, 27 человек, включая Ле Пен, фиктивно нанимали помощников, которые на самом деле работали на партию. В результате было похищено почти €3 млн. В числе помощников Ле Пен были ее собственная сотрудница и телохранитель ее отца Жан-Мари Ле Пена.

Суд приговорил Ле Пен к четырем годам тюремного заключения (два из них — условно) и отстранил ее от участия в президентских выборах на пять лет.

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