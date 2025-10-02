 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

В Роскачестве рассказали о мошенничестве с цифровыми копиями умерших

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Ксения Богданова / Shutterstock
Фото: Ксения Богданова / Shutterstock

Второй год подряд злоумышленники прибегают к созданию цифровых копий умерших людей для обмана граждан, сообщили ТАСС в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Там отметили, что цифровые копии создают с помощью нейросетей — они представляют из себя бота, который обучен на реальных данных человека. Он может пройти биометрическую верификацию в некоторых системах, подтвердить голосом или онлайн-присутствием согласие на получение микрозайма и даже подписать электронный документ.

Подобные дипфейки используют для манипуляций над уязвимыми людьми, переживающими утрату, предупредили эксперты. Злоумышленники могут убеждать их в необходимости финансовой помощи, склонять к покупке товаров или услуг, а также использовать «цифровых двойников» для скрытой рекламы.

Использовать дипфейк умершего человека намного проще, чем живого, из-за невозможности связаться с тем, от чьего имени говорят мошенники, рассказал заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев.

Мошенники придумали новую схему с голосовым подтверждением паспорта
Общество
Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

Ранее в МВД рассказали, что мошенники с помощью дипфейков выдают себя за глав регионов. Они создают фейковые профили депутатов и пишут от их имени гражданам, а для «подтверждения» личности порой применяют дипфейк-технологии. Они имитируют короткий видеозвонок и ссылаются на «плохое качество связи», чтобы жертва не заметила несовершенство подделки.

Мошенник заявляет о том, что жертву ждет якобы важный разговор с правоохранительными органами. Далее на гражданина оказывается психологическое давление, используются такие предлоги, как проверка секретности и якобы выявленные факты финансирования незаконных организаций. Так преступники пытаются вынудить граждан отдать деньги.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Роскачество мошенники мошенничество искусственный интеллект
Материалы по теме
Мошенники придумали новую схему с голосовым подтверждением паспорта
Общество
За год мошенники украли у пожилых людей ₽1,5 млрд
Финансы
В приложениях банков начнет появляться спецкнопка против мошенников
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 08:43
Преимущественная покупка доли в ООО: как изменились права миноритариевПодписка на РБК, 08:36
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года Общество, 08:29
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке Политика, 08:26
Два частных дома пострадали в результате атаки БПЛА в Воронежской области Политика, 08:07
Новые ставки НДФЛ и ИИС-3. Что изменится для инвесторов в 2025-мПодписка на РБК, 08:05
«Это смешно». Валиева решила возвращаться в большой спорт без Тутберидзе Спорт, 08:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Эксперты рассказали, как бизнесу переходить на новый НДСПодписка на РБК, 08:00
«Дно продаж пройдено». Почему эксперты ждут оживления на рынке жильяПодписка на РБК, 08:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
В Роскачестве рассказали о мошенничестве с цифровыми копиями умерших Общество, 07:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Над регионами России за ночь уничтожили 85 беспилотников ВСУ Политика, 07:24
Москвичам пообещали похолодание до конца недели Общество, 07:16