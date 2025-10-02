В Роскачестве рассказали о мошенничестве с цифровыми копиями умерших
Второй год подряд злоумышленники прибегают к созданию цифровых копий умерших людей для обмана граждан, сообщили ТАСС в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
Там отметили, что цифровые копии создают с помощью нейросетей — они представляют из себя бота, который обучен на реальных данных человека. Он может пройти биометрическую верификацию в некоторых системах, подтвердить голосом или онлайн-присутствием согласие на получение микрозайма и даже подписать электронный документ.
Подобные дипфейки используют для манипуляций над уязвимыми людьми, переживающими утрату, предупредили эксперты. Злоумышленники могут убеждать их в необходимости финансовой помощи, склонять к покупке товаров или услуг, а также использовать «цифровых двойников» для скрытой рекламы.
Использовать дипфейк умершего человека намного проще, чем живого, из-за невозможности связаться с тем, от чьего имени говорят мошенники, рассказал заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев.
Ранее в МВД рассказали, что мошенники с помощью дипфейков выдают себя за глав регионов. Они создают фейковые профили депутатов и пишут от их имени гражданам, а для «подтверждения» личности порой применяют дипфейк-технологии. Они имитируют короткий видеозвонок и ссылаются на «плохое качество связи», чтобы жертва не заметила несовершенство подделки.
Мошенник заявляет о том, что жертву ждет якобы важный разговор с правоохранительными органами. Далее на гражданина оказывается психологическое давление, используются такие предлоги, как проверка секретности и якобы выявленные факты финансирования незаконных организаций. Так преступники пытаются вынудить граждан отдать деньги.
