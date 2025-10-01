Мошенники придумали новую схему с голосовым подтверждением паспорта

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В МВД предупредили о новой схеме обмана, когда злоумышленники пытаются заставить людей паниковать и называть конфиденциальные данные. Теперь они просят граждан «подтвердить номер паспорта голосом» — такой процедуры не существует, подчеркивают в ведомстве.

Как пояснили в управлении по киберпреступности, мошенники действуют в несколько этапов. Сначала они создают вымышленную, но правдоподобную угрозу — например, сообщают о «взломе аккаунта» или «оформленной доверенности». Цель — выбить человека из равновесия. Новый способ усилить панику — убедить человека пройти «голосовую верификацию» номера паспорта.

Примером стала история московского пенсионера. Ему сначала позвонили якобы из системы ЕМИАС, а на следующий день — от имени «Госуслуг», сообщив о «взломе» с помощью «голосовой верификации». Затем в мессенджерах от лица «Военной прокуратуры» мошенники под предлогом «несанкционированного перевода крупной суммы» убедили мужчину в необходимости срочных действий для спасения средств.

«Такой процедуры, как «подтверждение номера паспорта голосом», не существует, а использовать такую запись для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам невозможно», — заверили в МВД. В ведомстве призвали быть бдительными и не поддаваться на провокации.